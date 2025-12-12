Haberler
İsrail basınında “EJDER” paniği: Türkiye’nin "tekerlekli canavarı"
Giriş Tarihi: 12.12.2025 09:44
İsrail basını Şam'daki askerî geçitte ilk kez görülen Türk yapımı Ejder TTZA zırhlı personel taşıyıcıları, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik atılımının bölgesel düzeyde ulaştığı etkiyi bir kez daha ortaya koydu. Yaklaşık 18 ton ağırlığı, yüksek arazi kabiliyeti, mayın korumalı V taban yapısı ve modern savunma sistemleriyle dikkat çeken araçların Suriye'de belirmesi, Türkiye'nin zırhlı araç teknolojisinde ulaştığı seviyenin uluslararası alanda kabul gördüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.