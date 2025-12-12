İsrail basınında “EJDER” paniği: Türkiye’nin "tekerlekli canavarı"

MAYIN KORUMALI V TABAN VE SİS BOMBASI FIRLATICILARI

Güçlendirilmiş çelik gövdeye sahip araç, iki kişilik mürettebatın yanı sıra on piyadeye kadar personeli tank ateşi ve şarapnelden koruyabiliyor. Gövdenin V şeklindeki alt yapısı, mayınlar ve yol kenarı patlayıcılarına karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca çatışma sırasında hızlı kamuflaj için altı adet sis bombası fırlatıcı da bulunuyor.