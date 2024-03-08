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Haberler Galeri İsrail Gazze’de 8 bin kadını katletti! Yürek yakan feryat: Yetmedi mi dünya!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:36

İsrail Gazze’de 8 bin kadını katletti! Yürek yakan feryat: Yetmedi mi dünya!

Dünya, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarken Filistin'de soykırım, acı ve ölüm vardı… 5 aydan bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybeden 30 bini aşkın sivilin 8 bininin kadın olduğu açıklandı. Hayatta kalanların ise kimi eşinin kimi evladının kimi de anne babasının acısıyla yıkıldı… Dünya, İsrail ordusunun sivil halka yaptığı soykırıma sessiz kalırken Filistinli kadınlardan yükselen feryat yürekleri yaktı: Yetmedi mi dünya? Yetmedi mi bu adaletsizlik!

Hüseyin KAÇAR
İsrail Gazze’de 8 bin kadını katletti! Yürek yakan feryat: Yetmedi mi dünya!

Tüm dünya bugün 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. Başta ABD ve Batılı ülkeler olmak üzere pek çok siyasi lider, kadınların demokratik hakları üzerine açıklamalar yaptı.

İsrail Gazze’de 8 bin kadını katletti! Yürek yakan feryat: Yetmedi mi dünya!

İşte o siyasiler, 7 Ekim'den bu yana tam 5 aydır Filistin'de yaşanan katliama gözlerini kapadı. İsrail 153 gündür devam eden saldırılarda bölgede adeta katliam yaptı. Başta kadın ve çocuklar olmak üzere 30 bini aşkın sivili hayattan kopardı.

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İsrail Gazze’de 8 bin kadını katletti! Yürek yakan feryat: Yetmedi mi dünya!

30 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ… 8 BİNİ KADIN!

Katil İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin 8 bininin kadın olduğu açıklandı. İsrail'in soykırıma varan saldırılarında en büyük acıyı Gazzeli kadınlar ve çocukları yaşadı. Pek çok kadın kucaklarında çocuklarıyla birlikte hayata gözlerini kapadı.

İsrail Gazze’de 8 bin kadını katletti! Yürek yakan feryat: Yetmedi mi dünya!

Başta ABD olmak üzere BM (Birleşmiş Milletler) ve birçok Avrupa ülkesi yaşanan kadın ve çocuk katliamına karşı halen sessizliğini koruması tepkilere yol açarken, 6 bine yakın kadın da saldırılar da ya evladını ya da eşini kaybetti.

İsrail Gazze’de 8 bin kadını katletti! Yürek yakan feryat: Yetmedi mi dünya!

YÜREK YAKAN FERYAT: YETMEDİ Mİ DÜNYA!

İşgalci İsrail'in hava bombardımanında evladını kaybeden Gazzeli kadının, "Çocuklarım karınlarını doyuramadan katledildiler, yetmedi mi dünya? Yetmedi mi bu adaletsizlik?" feryadı hafızalardan silinmezken, yine Refah kentindeki En-Neccar Hastanesi morgunda eşiyle vedalaşan Gazzeli bir kadının "Sözleşmiştik, birlikte ölecektik" sözleri yürekleri dağlamıştı.

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