Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
09:36
İsrail Gazze’de 8 bin kadını katletti! Yürek yakan feryat: Yetmedi mi dünya!
Dünya, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarken Filistin'de soykırım, acı ve ölüm vardı… 5 aydan bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybeden 30 bini aşkın sivilin 8 bininin kadın olduğu açıklandı. Hayatta kalanların ise kimi eşinin kimi evladının kimi de anne babasının acısıyla yıkıldı… Dünya, İsrail ordusunun sivil halka yaptığı soykırıma sessiz kalırken Filistinli kadınlardan yükselen feryat yürekleri yaktı: Yetmedi mi dünya? Yetmedi mi bu adaletsizlik!