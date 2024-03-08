İsrail Gazze’de 8 bin kadını katletti! Yürek yakan feryat: Yetmedi mi dünya!

Başta ABD olmak üzere BM (Birleşmiş Milletler) ve birçok Avrupa ülkesi yaşanan kadın ve çocuk katliamına karşı halen sessizliğini koruması tepkilere yol açarken, 6 bine yakın kadın da saldırılar da ya evladını ya da eşini kaybetti.