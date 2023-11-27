Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrail Hamas’ı suçlamıştı… Görgü tanıkları küçük çocuğun ölümündeki gerçeği anlattı: Cinayeti İsrail işledi!
Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 12:29

İsrail Hamas’ı suçlamıştı… Görgü tanıkları küçük çocuğun ölümündeki gerçeği anlattı: Cinayeti İsrail işledi!

Katliamcı İsrail'in 7 Ekim'deki müzik festivali saldırısında Hamas'ı bahane ederek kendi vatandaşlarını öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Süpernova Festivali'nde İsrail ordusuna ait bir savaş helikopterinin bazı festival katılımcılarını vurduğu görüntülerin servis edilmesi İsrail'in kendi vatandaşlarını vurduğunu dünyaya kanıtlamıştı. Saldırısın "Hannibal protokolü"nün bir parçası olduğunu açıklanırken İsrailli küçük çocuğun ölümünde Hamas'ı suçlayan İsrail'i yalanlayan bir açıklama görgü tanıklarından geldi.

AA
İsrail Hamas’ı suçlamıştı… Görgü tanıkları küçük çocuğun ölümündeki gerçeği anlattı: Cinayeti İsrail işledi!

İsrail'in Hamas'ı bahane ederek başlattığı Gazze katliamının arka planındaki gerçekler birer birer ifşa oluyor. 7 Ekim'deki müzik festivali saldırısında öldürülen İsraillilere, İsrail helikopterlerinin ateş açtığı ortaya çıkmıştı. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında sivil ölümlerin yüksek olması ve saldırıya müdahale eden İsrail askeri helikopterlerinin Hamaslıların yanı sıra sivilleri de vurduğuna dair İsrail medyasında yer alan haberlerde İsrail ordusunun "Hannibal Protokolü" olarak bilinen doktrini uyguladığı belirtilmişti.

İsrail Hamas’ı suçlamıştı… Görgü tanıkları küçük çocuğun ölümündeki gerçeği anlattı: Cinayeti İsrail işledi!

HANNİBAL PROTOKOLÜNÜ UYGULUYORLAR

İsrailli savaş pilotu Yarbay Erez, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısında, İsrailli sivillerin esir olarak Gazze'ye götürülmelerini önlemek için ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü bir noktada uyguladığının anlaşıldığını söylemişti. Konuya ilişkin Haaretz gazetesine konuşan Erez, "Hannibal Protokolü'nün bir noktada uygulandığı anlaşılıyor çünkü bir rehine durumu tespit ettiğinizde bu Hannibal'dır ancak son 20 yıldır tatbikatlarını yaptığımız Hannibal, içinde rehinelerin bulunduğu tek bir araçla ilgiliydi. Burada gördüğümüz şey ise kitlesel bir Hannibal'dı. Çitlerde birçok açıklık vardı, hem rehineli hem de rehinesiz olarak birçok farklı araçta binlerce insan vardı." demişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrail Hamas’ı suçlamıştı… Görgü tanıkları küçük çocuğun ölümündeki gerçeği anlattı: Cinayeti İsrail işledi!

İsrail'in bilerek kendi vatandaşları katlettiği defalarca kanıtlanırken yeni bir ifşa gündeme oturdu. İsrailli bir görgü tanığı, ordunun 7 Ekim'deki Hamas saldırısında içinde Hamaslılarla İsrailli sivillerin bulunduğu bir evi kuşattıktan sonra buraya yoğun ateş açtığı ve sivillerin varlığına rağmen tank ateşi kullanarak tüm evdekilerin ölümüne yol açtığını söyledi. İsrail basınında 19 Kasım'da yansıyan haberlerde Liel Hetzroni isimli 12 yaşındaki kız çocuğunun, 7 Ekim'de Hamas'ın Beeri bölgesinde bulunan kibutza yönelik saldırısında hayatını kaybettiği yer aldı.

İsrail Hamas’ı suçlamıştı… Görgü tanıkları küçük çocuğun ölümündeki gerçeği anlattı: Cinayeti İsrail işledi!

Haberlerde, Liel, dedesi Avia'nın öldürülmesinin ardından, ikizi Yanai ve teyzesi Ayala bulundukları yerden başka bir yere götürüldüğü ve burada tutulan 10'dan fazla kişiyle beraber öldürüldükten sonra Hamas'ın binayı ateşe verdiği iddia edildi. İsrailli yetkililere göre, Yanai'nin DNA yoluyla kimliğinin tespit edilmesi 2 hafta sürerken, cesedi tamamen yanan Liel'in ise kimliği 6 hafta sonrasında teşhis edilebildi.

İsrail kamuoyunda da yankı bulan olay hakkında Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Liel'in 7 Ekim'de "Hamas canavarları tarafından öldürüldüğü" ifadesini kullandı.

İsrail Hamas’ı suçlamıştı… Görgü tanıkları küçük çocuğun ölümündeki gerçeği anlattı: Cinayeti İsrail işledi!

"İSRAİL EVDE SİVİLLERİN OLDUĞUNU BİLİYORDU"

İkiz kardeşlerin rehin tutulduğu evde bulunan ve oradan sağ çıkan Yasmin Porat, 15 Kasım'da, İsrail devlet radyosu KAN'a verdiği röportajda, olay günüyle alakalı detayları paylaştı. Porat, Hamaslılarla birlikte bulunduğu evin İsrail güvenlik güçleri tarafından kuşatıldığını, taraflar arasında şiddetli çatışma yaşandığını ve bir süre sonra bir Hamaslının teslim olmaya karar verip kendisini yanına alıp dışarı çıktıklarını anlattı.

SON DAKİKA