İsrail Hamas’ı suçlamıştı… Görgü tanıkları küçük çocuğun ölümündeki gerçeği anlattı: Cinayeti İsrail işledi!

Katliamcı İsrail'in 7 Ekim'deki müzik festivali saldırısında Hamas'ı bahane ederek kendi vatandaşlarını öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Süpernova Festivali'nde İsrail ordusuna ait bir savaş helikopterinin bazı festival katılımcılarını vurduğu görüntülerin servis edilmesi İsrail'in kendi vatandaşlarını vurduğunu dünyaya kanıtlamıştı. Saldırısın "Hannibal protokolü"nün bir parçası olduğunu açıklanırken İsrailli küçük çocuğun ölümünde Hamas'ı suçlayan İsrail'i yalanlayan bir açıklama görgü tanıklarından geldi.