Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
11:28
İsrail için geri sayım başladı! ABD Başkanı Joe Biden resmi hamleyi duyurdu: 45 gün süre kaldı
İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze katliamında ateşkes görüşmeleri sürüyor. İsrail ordusu, Gazzeli sivilleri hedef almayı sürdürürken artan uluslararası baskılar sonucu giderek yalnızlaşıyor. Son olarak İsrail'in katliamdaki en büyük destekçisi ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in önündeki kritik 45 günlük sürenin başladığını duyurdu.