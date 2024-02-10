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Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 11:28

İsrail için geri sayım başladı! ABD Başkanı Joe Biden resmi hamleyi duyurdu: 45 gün süre kaldı

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze katliamında ateşkes görüşmeleri sürüyor. İsrail ordusu, Gazzeli sivilleri hedef almayı sürdürürken artan uluslararası baskılar sonucu giderek yalnızlaşıyor. Son olarak İsrail'in katliamdaki en büyük destekçisi ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in önündeki kritik 45 günlük sürenin başladığını duyurdu.

AJANSLAR
İsrail için geri sayım başladı! ABD Başkanı Joe Biden resmi hamleyi duyurdu: 45 gün süre kaldı

İsrail, artan uluslararası baskılarla karşı karşıya. Gazze katliamını başlattığı 7 Ekim tarihinden bu yana bölgeyi yerle bir eden, 30 bine yakın sivili acımasızca katleden İsrail ordusu, ateşkes görüşmelerini de yokuşa sürüyor. İsrail'in katliamına yönelik tepkiler artarken en büyük destekçisi olan ABD'den dikkat çeken hamleler peş peşe geldi.

İsrail için geri sayım başladı! ABD Başkanı Joe Biden resmi hamleyi duyurdu: 45 gün süre kaldı

YAPTIRIM KAPIDA

ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan İsrail askerlerine yaptırım uygulamaya hazırlandığı iddia edildi. İsrail devlet televizyonu KAN, ABD yönetiminin, İsrail'i, Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine karşı defalarca uyardığı ancak Tel Aviv yönetiminin cevabının tatmin edici olmadığı belirtildi.

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İsrail için geri sayım başladı! ABD Başkanı Joe Biden resmi hamleyi duyurdu: 45 gün süre kaldı

Haberde, ABD'nin, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetiyle ilgili yönelttiği soru ve taleplere 60 gün içinde İsrail'den bir cevap alamaması durumunda askerler ve komutanlar da dahil olmak üzere İsrail ordusu mensuplarına yaptırım uygulayacağı kaydedildi. İsrail'in, Biden yönetiminin tehditlerini ciddiye aldığı ve yaptırımların ordu yetkilileri, Meclis üyeleri ve bakanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi olasılığına hazırlandığı aktarıldı.

İsrail için geri sayım başladı! ABD Başkanı Joe Biden resmi hamleyi duyurdu: 45 gün süre kaldı

SON 45 GÜN

Öte yandan Joe Biden'ın imza attığı kararnamede 45 gün detayı da dikkat çekti. Buna göre ABD, askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyecek. Biden'ın imzaladığı kararnameye göre İsrail'in yazılı taahhütte bulunmak için 45 gün süresi var. Biden bu kararname öncesinde yaptığı sert açıklamada İsrail'in Gazze'de "sınırı aştığını" söylemişti.

İsrail için geri sayım başladı! ABD Başkanı Joe Biden resmi hamleyi duyurdu: 45 gün süre kaldı

Beyaz Saray'da akşam saatlerinde programa son anda eklenen bir canlı yayında kameralar karşısına geçti.

Özel yetkili savcının hakkında açıkladığı raporla ilgili değerlendirmeler yapan Biden, Gazze'deki son duruma ve ABD yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına değindi.

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