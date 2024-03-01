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Haberler Galeri İsrail masum sivilleri katletmişti! Uluslararası Af Örgütü'nden acil soruşturma çağrısı: 'Korkunç' diyerek duyurdular
Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 09:37

İsrail masum sivilleri katletmişti! Uluslararası Af Örgütü'nden acil soruşturma çağrısı: 'Korkunç' diyerek duyurdular

7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın, çocuk ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, dün yine insanlık suçu işledi. İsrail'in Gazze'nin güneyinde insani yardım bekleyen sivillere yönelik saldırısında 112 kişi öldü, 760 kişi yaralandı. Dünya kamuoyunun tepkisini çeken saldırının ardından Uluslararası Af Örgütü, "Acil soruşturma" çağrısında bulundu. ABD ise skandal bir hamlede bulunarak BMGK'nin İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere saldırısına tepki vermesini engelledi.

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İsrail masum sivilleri katletmişti! Uluslararası Af Örgütü’nden acil soruşturma çağrısı: ’Korkunç’ diyerek duyurdular

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamında dün sinir uçlarına dokunan bir saldırı yaşandı. Saldırıların başından bu yana sivilleri hedef alan İsrail ordusu, dün gıda yardımı sırasında bekleyen sivillere ateş açtı. Korkunç saldırıda 112 sivil feci şekilde can verdi.

İsrail masum sivilleri katletmişti! Uluslararası Af Örgütü’nden acil soruşturma çağrısı: ’Korkunç’ diyerek duyurdular

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilerin İsrail güçlerince öldürülmesiyle ilgili, "Gazze'nin kuzeyinde gıda yardımı almaya çalışırken çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki korkunç haberlerle ilgili acil soruşturma başlatılmalıdır." açıklamasını yaptı. İngiltere merkezli örgüt, Gazze'nin kuzeyinde 100'den fazla sivilin yardım beklerken İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü saldırıya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

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İsrail masum sivilleri katletmişti! Uluslararası Af Örgütü’nden acil soruşturma çağrısı: ’Korkunç’ diyerek duyurdular

Örgütün Filistinli sivillere yönelik ihlalleri belgelemeyi sürdürdüğü ve bu saldırıyı da bunun parçası kabul ettiği belirtilen açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde gıda yardımı almaya çalışırken çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki korkunç haberlerle ilgili acil soruşturma başlatılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail masum sivilleri katletmişti! Uluslararası Af Örgütü’nden acil soruşturma çağrısı: ’Korkunç’ diyerek duyurdular

Gazze'de insanların açlıkla mücadele ettiği, Birleşmiş Milletlerin ise kıtlık uyarısı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde şahit olduğumuz felaket niteliğindeki insani krizin sorumlusu, İsrail'in 16 yıldır devam eden yasa dışı ablukasını takip eden acımasız bombardımanıdır." değerlendirmesi yer aldı.

İsrail masum sivilleri katletmişti! Uluslararası Af Örgütü’nden acil soruşturma çağrısı: ’Korkunç’ diyerek duyurdular

Açıklamada, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yardımı durdurma açıklamaları "insanlık dışı ve zalimce" şeklinde nitelendirilirken, İsrail'in işgalci güç olarak Filistinlilerin temel ihtiyaçlara ve yardımlara ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

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