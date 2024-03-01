İsrail masum sivilleri katletmişti! Uluslararası Af Örgütü’nden acil soruşturma çağrısı: ’Korkunç’ diyerek duyurdular

Örgütün Filistinli sivillere yönelik ihlalleri belgelemeyi sürdürdüğü ve bu saldırıyı da bunun parçası kabul ettiği belirtilen açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde gıda yardımı almaya çalışırken çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki korkunç haberlerle ilgili acil soruşturma başlatılmalıdır." ifadesi kullanıldı.