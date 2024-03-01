Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
09:37
İsrail masum sivilleri katletmişti! Uluslararası Af Örgütü'nden acil soruşturma çağrısı: 'Korkunç' diyerek duyurdular
7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın, çocuk ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, dün yine insanlık suçu işledi. İsrail'in Gazze'nin güneyinde insani yardım bekleyen sivillere yönelik saldırısında 112 kişi öldü, 760 kişi yaralandı. Dünya kamuoyunun tepkisini çeken saldırının ardından Uluslararası Af Örgütü, "Acil soruşturma" çağrısında bulundu. ABD ise skandal bir hamlede bulunarak BMGK'nin İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere saldırısına tepki vermesini engelledi.