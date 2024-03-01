Uluslararası Af Örgütünden Gazze'de yardım bekleyenlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısı | Video
Uluslararası Af Örgütü, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilerin İşgalci İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili, "Korkunç haberlerle ilgili acil soruşturma başlatılmalıdır" açıklamasını yaptı.
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