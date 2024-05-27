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Haberler Galeri İsrail Refah’ta katliam yaptı: ABD ve Almanya’dan peş peşe skandal açıklama!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:24

İsrail Refah’ta katliam yaptı: ABD ve Almanya’dan peş peşe skandal açıklama!

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Saldırıları durdurun' çağrısına rağmen bu kez Refah'ı hedef aldı. Yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya dünyadan tepki yağdı. Al Jazeera, "İnsanlar diri diri yandı!" diyerek saldırının boyunu açıklarken ABD ve Almanya ise İsrail'i aklamaya çalıştı. Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, saldırının terör operasyonu olduğunu açıkladı. İşte detaylar…

İsrail Refah’ta katliam yaptı: ABD ve Almanya’dan peş peşe skandal açıklama!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde tüm dünyanın gözü önünde katliam yaptı. Hedefinde, kadınlar ve çocuklar vardı. 40 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği saldırılara defalarca kez ateşkes çağrısı yapılsa da İsrail zulmü durmadı.

İsrail Refah’ta katliam yaptı: ABD ve Almanya’dan peş peşe skandal açıklama!

UAD'IN SALDIRILARI DURDURUN ÇAĞRISINA RAĞMEN…

Katil İsrail ordusu, bu kez de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Gazze Şeridi'nde Refah kentini hedef aldı. Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına bombalar yağdırdı.

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İsrail Refah’ta katliam yaptı: ABD ve Almanya’dan peş peşe skandal açıklama!

8 ROKETLE SALDIRI DÜZENLENDİ

İddiaya göre en az 8 roketle düzenlenen saldırıda, aralarında bebeklerin de bulunduğu 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Filistin Kızılayı sağlık ekipleri çok sayıda yaralı ve cenazenin hastanelere taşındı.

İsrail Refah’ta katliam yaptı: ABD ve Almanya’dan peş peşe skandal açıklama!

FİLİSTİN'DEN AÇIKLAMA: TÜM SINIRLARI AŞAN BİR KATLİAM!

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırının "tüm sınırları aşan bir katliam" olduğunu ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve özellikle de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına bir meydan okuma olduğunu vurguladı. Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Refah'ta yerlerinden edilenlerin çadırlarını kasıtlı olarak hedef alması, tüm sınırları aşan bir katliamdır ve Filistin halkını hedef alan bu suçların derhal durdurulması için acil müdahaleyi gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail Refah’ta katliam yaptı: ABD ve Almanya’dan peş peşe skandal açıklama!

Ebu Rudeyne, "İsrail işgal güçlerinin bu iğrenç katliamı gerçekleştirmesi, Uluslararası Adalet Divanı'nın, Refah'ın hedef alınmaması ve Filistin halkına koruma sağlamanın gerekliliği konusundaki açık ve net kararı başta olmak üzere uluslararası meşruiyete sahip tüm kararlara bir meydan okumadır" açıklamalasını yaptı.

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