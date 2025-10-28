İsrail ve Yunan basınında Eurofighter endişesi: “Güç dengelerini değiştirecek dev anlaşma”

BAĞIMSIZ AMA VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR OLARAK TÜRKİYE

Haberde, Ankara'nın dış politikada artık Batılı müttefiklerine bağımsız ama vazgeçilmez bir aktör olduğunu göstermek istediği ifade ediliyor. Parapolitika, Türkiye'nin bu adımıyla Avrupa desteğiyle bölgesel bir güç olarak konumunu sağlamlaştırmayı hedeflediğini yazdı.

Yunanistan merkezli EPT News haber sitesine göre, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçaklarını satın alması, hem askeri hem de jeopolitik açıdan önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Haberde, bu anlaşmanın Türkiye'nin hava gücünü modernize ederek bölgesel caydırıcılığını artıracağı vurgulanıyor.