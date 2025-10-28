İsrail ve Yunan basınında Eurofighter endişesi: “Güç dengelerini değiştirecek dev anlaşma”

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Eurofighter anlaşması İsrail ve Yunanistan basınında büyük endişe yaratırken, dünya basınında geniş yer buldu. İsrail basını, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında imzalanan 10,7 milyar dolarlık savaş uçağı anlaşmasını Orta Doğu'daki askeri güç dengelerini etkileyebilecek nitelikte olduğu yorumunda bulundu. İsrail basını "Türkiye'nin İsrail karşısındaki güç dengesini değiştirebilecek dev anlaşması" başlığını manşetine taşıdı. Yunanistan basını ise "Ege'de güç dengesi nasıl değişiyor" başlıklı haberini manşetine taşıdı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Anlaşma kapsamında, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 8 milyar sterlin (yaklaşık 10,7 milyar dolar) değerinde 20 Eurofighter savaş uçağı anlaşması imzalandı.

"TÜRKİYE'NİN DEV ANLAŞMASI"

İsrail merkezli Maariv gazetesi, "Türkiye'nin İsrail karşısındaki güç dengesini değiştirebilecek dev anlaşması" başlığını manşetine taşıyarak, bu gelişmenin iki NATO müttefiki arasındaki savunma ilişkilerini derinleştiren ve Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirmesi açısından stratejik bir adım olarak görüldüğüne yer verildi.

Maariv'in analizine göre, Avrupa ülkeleri artık NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'ye giderek daha fazla yöneliyor. Ankara'nın saldırı dronları üretimindeki başarısı ve Ukrayna savaşı sonrası oluşabilecek istikrar gücündeki rolü, Avrupa'nın gözünde Türkiye'yi kilit bir savunma ortağına dönüştürüyor.

İsrail merkezli Mako gazetesi "Eurofighter anlaşması, Ankara'yı Batı'ya yaklaştırırken bölgesel dengeleri değiştirebilir" yorumunda bulundu.

ANKARA'NIN NATO'DAKİ İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRİYOR

Mako haber sitesi, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları alımı konusunda ilerleme kaydetmesi, hem askeri hem de siyasi açıdan dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olduğunun altını çizdi. Ankara'nın bu hamlesi, yalnızca Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonunu değil, aynı zamanda Batı ile diplomatik yakınlaşmayı da hedefliyor.

Mako'ya göre, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon alımı, Ankara'nın NATO'daki Avrupa müttefikleriyle güvenlik işbirliğini önemli ölçüde derinleştiriyor. Anlaşma, Ankara'yı Batı ülkelerine daha da yaklaştırıyor.

Yunanistan merkezli Parapolitika ise "Ege'de güç dengesi nasıl değişiyor" başlıklı haberini manşetine taşıdı.

Parapolitika haber sitesine göre, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın alma kararı, hem Batı ile ilişkilerinde yeni bir döneme hem de Ege'deki güç dengelerinde köklü bir değişime işaret ediyor.

BATI İLE YENİDEN YAKINLAŞMA SİNYALİ

Parapolitika'ya göre, 10,7 milyar dolarlık bu anlaşma, Ankara'nın Batı ile yeniden yakınlaştığının açık bir göstergesi. Birleşik Krallık'ın öncülüğü, Türkiye'yi hem Avrupa savunma mimarisi içine yeniden entegre ediyor hem de NATO içindeki stratejik rolünü güçlendiriyor.

Haberde, şimdiye kadar satışın önündeki en büyük engel olan Almanya'nın onayının, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik politikasında önemli bir değişime işaret ettiği belirtildi. Bu gelişme, Orta Doğu ve Karadeniz'de artan gerilimler bağlamında, Türkiye'nin NATO içindeki vazgeçilmez konumunun yeniden teyit edildiği şeklinde yorumlanıyor.

EGE'DE GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİYOR

Parapolitika'nın analizine göre, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon Tranche 3 ve 4 modellerini alması, Ege'deki güç dengesini önemli ölçüde etkileyecek.

Bu uçakların sahip olduğu AESA radar sistemi, gelişmiş elektronik donanım ve Meteor uzun menzilli hava-hava füzelerini taşıma kapasitesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne hava üstünlüğü açısından ciddi bir avantaj sağlayacak.

Haberde, "Bu teknolojik kapasite farkı, Yunanistan'ın F-16 modernizasyonu ve Rafale filosuna rağmen Ankara'nın elini güçlendiriyor" ifadesi yer aldı.

Yunanistan merkezli Parapolitika'ya göre, iç politikada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu anlaşmayı uluslararası tanınırlığın ve teknolojik ilerlemenin sembolü olarak sunuyor. "Güçlü Türkiye" söylemi bu adımla yeniden ön plana çıkarılıyor.

BAĞIMSIZ AMA VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR OLARAK TÜRKİYE

Haberde, Ankara'nın dış politikada artık Batılı müttefiklerine bağımsız ama vazgeçilmez bir aktör olduğunu göstermek istediği ifade ediliyor. Parapolitika, Türkiye'nin bu adımıyla Avrupa desteğiyle bölgesel bir güç olarak konumunu sağlamlaştırmayı hedeflediğini yazdı.

Yunanistan merkezli EPT News haber sitesine göre, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçaklarını satın alması, hem askeri hem de jeopolitik açıdan önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Haberde, bu anlaşmanın Türkiye'nin hava gücünü modernize ederek bölgesel caydırıcılığını artıracağı vurgulanıyor.

TÜRKİYE, HAVA SAHASINDA CAYDIRICILIĞINI ARTIRIYOR

EPT News'e göre, Eurofighter uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi, Ankara'nın hava sahasındaki üstünlük kapasitesini güçlendirecek.

Bu uçakların sahip olduğu ileri seviye radar ve elektronik sistemlerin, Türkiye'ye modern savaş ortamında stratejik avantaj kazandıracağı belirtiliyor.

Haberde ayrıca, Eurofighter'ın birçok NATO üyesi ülke tarafından kullanılması sayesinde, Türkiye'nin ittifakın hava savunma mimarisiyle daha güçlü bir entegrasyon sağlayacağı ifade ediliyor.

İNGİLTERE VE TÜRKİYE İÇİN "KAZAN-KAZAN" DURUMU

Yunanistan merkezli EPT News'e göre, bu anlaşma hem sanayi hem de stratejik açıdan "kazan-kazan" bir tablo ortaya koyuyor. Bu gelişmenin Yunanistan ve bölgedeki diğer komşu ülkeler açısından yeni bir güvenlik denklemine işaret edildiği ifade edildi.

Haberde, "Türkiye'nin hava sahasındaki güçlenmesi, Ege'de mevcut dengenin korunması ihtiyacını daha da acil hale getiriyor" ifadesi dikkat çekti.