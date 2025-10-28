Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:02
İsrail ve Yunan basınında Eurofighter endişesi: “Güç dengelerini değiştirecek dev anlaşma”
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Eurofighter anlaşması İsrail ve Yunanistan basınında büyük endişe yaratırken, dünya basınında geniş yer buldu. İsrail basını, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında imzalanan 10,7 milyar dolarlık savaş uçağı anlaşmasını Orta Doğu'daki askeri güç dengelerini etkileyebilecek nitelikte olduğu yorumunda bulundu. İsrail basını "Türkiye'nin İsrail karşısındaki güç dengesini değiştirebilecek dev anlaşması" başlığını manşetine taşıdı. Yunanistan basını ise "Ege'de güç dengesi nasıl değişiyor" başlıklı haberini manşetine taşıdı.