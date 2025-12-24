Haberler
İsrail’de Ankara ile karşı karşıya gelme korkusu: Türkiye ile olası çatışmadan kaçınmalıyız
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:17
İsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi Alon Liel, siyonist lider Binyamin Netanyahu'nun, Yunanistan ve GKRY liderleri ile düzenlediği üçlü zirvenin ardından Ankara'ya verdiği küstah mesajların Türkleri caydırmadığını belirtti. Liel, "Türkiye ile yeni bir cephe açmak Tel Aviv için tehlikeli bir macera olur" uyarısında bulundu.