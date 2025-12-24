İsrail’de Ankara ile karşı karşıya gelme korkusu: Türkiye ile olası çatışmadan kaçınmalıyız

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:17

İsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi Alon Liel, siyonist lider Binyamin Netanyahu'nun, Yunanistan ve GKRY liderleri ile düzenlediği üçlü zirvenin ardından Ankara'ya verdiği küstah mesajların Türkleri caydırmadığını belirtti. Liel, "Türkiye ile yeni bir cephe açmak Tel Aviv için tehlikeli bir macera olur" uyarısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Batı Kudüs'te ayrı ayrı yaptığı ikili görüşmelerin ardından üçlü zirve düzenlemişti. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısında konuşmuştu.

NETANYAHU'DAN ANKARA'YA KÜSTAH MESAJ

Netanyahu, " Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail imparatorluk hakimiyeti altındaydı. Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini ve hakimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum; unutun bunu. Bu olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin. Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek durumdayız. İş birliğimiz de bu kapasiteyi daha da güçlendiriyor. Doğu Akdeniz'deki üç gerçek demokrasi olarak birlikte güvenliği, refahı ve özgürlüğü ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basınından çeşitli haber kuruluşları üçlü zirvenin ve Netanyahu'nun sözlerinin Türkiye'ye bir mesaj olduğunu belirtmişti.

"NETANYAHU'NUN SÖYLEMLERİ TÜRKLERİ CAYDIRMIYOR"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın eski genel müdürü ve Türkiye eski büyükelçisi Alon Liel, İsrail radyosu 104.5FM'e verdiği röportajda Netanyahu'nun Yunan ve Rum mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Ankara'ya ilettiği mesajlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'nun mesajlarına sert tepki veren Liel, bu söylemlerin Türkiye'yi caydırmayacağını aksine Tel Aviv'e yönelik tehdit algısını artıracağını belirtti.

"TÜRKLER OLASI SALDIRILARA KARŞI HAZIRLIK YAPIYOR"

Eski İsrailli diplomat, "Bizimkilerde İran'ı, Hizbullah'ı, Hamas'ı ve şimdi de Türkiye'yi caydırdığımız yönünde bir inanç var. Ama gerçekte bu Türkleri hava savunma sistemlerini ve hava kuvvetlerini güçlendirmeye itiyor." ifadelerini kullandı.

Liel'e göre Türkiye, İsrail, Yunanistan ve GKRY'den gelebilecek olası saldırılara karşı hazırlık yapıyor.

"İKİ ORDU SURİYE'DE ÇATIŞMAYA SÜRÜKLENEBİLİR"

Liel, özellikle Suriye sahasında olası bir askeri tırmanışa dikkat çekti. İsrail'in Suriye'nin güneyinde etkili olduğunu, Türkiye'nin ise ülkenin kuzeyinde faaliyet gösterdiğini belirten Liel, iki ordunun şiddetli bir çatışmanın içine sürüklenebileceğini vurguladı. Eski diplomat, böyle bir çatışmanın Gazze'ye de yayılabileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE GAZZE'DE ROL ÜSTLENMEYE EN İSTEKLİ AKTÖR"

Liel, İsrail'in gelecekte Gazze'de kurulabilecek bir uluslararası güçte Türkiye'nin yer almasını engellemeye çalıştığını hatırlattı. Ancak Liel, İsrail'in Gazze'deki ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesini engellemekte zorlanacağını belirtti.

Eski diplomat Türkiye'nin Gazze'de rol üstlenmeye en istekli aktör olduğunu bildirdi.

"TEL AVİV-ATİNA-LEFKOŞA İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞTİKÇE ANKARA DAHA DA GÜÇLENECEK"

Liel ayrıca Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu artırmak için aktif bir politika izlediğini ve İsrail'in, Yunanistan ve GKRY ile askeri iş birliğini artırdıkça Ankara'nın da kendi bölgesel eksenini güçlendireceğini belirtti.

Liel, İsrail'in halihazırda birçok cephede savaştığını öne sürerek, Türkiye ile olası çatışmadan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.