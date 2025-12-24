İsrail’de Ankara ile karşı karşıya gelme korkusu: Türkiye ile olası çatışmadan kaçınmalıyız

NETANYAHU'DAN ANKARA'YA KÜSTAH MESAJ

Netanyahu, " Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail imparatorluk hakimiyeti altındaydı. Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini ve hakimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum; unutun bunu. Bu olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin. Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek durumdayız. İş birliğimiz de bu kapasiteyi daha da güçlendiriyor. Doğu Akdeniz'deki üç gerçek demokrasi olarak birlikte güvenliği, refahı ve özgürlüğü ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basınından çeşitli haber kuruluşları üçlü zirvenin ve Netanyahu'nun sözlerinin Türkiye'ye bir mesaj olduğunu belirtmişti.