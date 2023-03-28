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Haberler Galeri İsrail'de iç savaş tehlikesi! Netanyahu geri adım attı, sular durulmadı! Tek bir detay ortalığı karıştırmaya yetti...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:46

İsrail'de iç savaş tehlikesi! Netanyahu geri adım attı, sular durulmadı! Tek bir detay ortalığı karıştırmaya yetti...

İsrail'de sular durulmuyor. Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu eleştiren Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla birlikte ülke adeta savaş alanına döndü. Milyonlarca kişi Netanyahu'ya tepki için sokakları kapattı, güvenlik güçleriyle çatıştı. Sokaklarda hükümet destekçileriyle reform karşıtları da karşı karşıya geldi. İç savaşın eşiğine gelen ülkede Netanyahu, geri adım atsa da olaylar durulmadı. Açıklamadaki bir detay ortalığı yangın yerine çevirdi.

AJANSLAR
İsrail’de iç savaş tehlikesi! Netanyahu geri adım attı, sular durulmadı! Tek bir detay ortalığı karıştırmaya yetti...

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine milyonlara yakın İsrailli sokaklara dökülmüştü. Kriz sonrası Netanyahu hükümeti geri adım atsa da ülkede kriz durulmadı.

İsrail’de iç savaş tehlikesi! Netanyahu geri adım attı, sular durulmadı! Tek bir detay ortalığı karıştırmaya yetti...

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant'ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.

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İsrail’de iç savaş tehlikesi! Netanyahu geri adım attı, sular durulmadı! Tek bir detay ortalığı karıştırmaya yetti...

ÜLKE TÜM GECE ATEŞ ALTINDA KALDI

Hükümet karşıtı protestocular, Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağının mesajını veren Başbakan Netanyahu'ya tepki olarak başta Tel Aviv ve Batı Kudüs olmak üzere ülke genelinde meydanlara indi.

İsrail’de iç savaş tehlikesi! Netanyahu geri adım attı, sular durulmadı! Tek bir detay ortalığı karıştırmaya yetti...

Ulusal kanallar, ülke genelinde bir milyona yakın kişinin sokaklara indiğinin tahmin edildiğini duyurdu. Tel Aviv'de, hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan on birlerce gösterici, ellerinde İsrail bayraklarıyla kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapattı. Bazı protestocular yolda ateş yaktı. Protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ülkedeki lakabıyla seslenerek, "Bibi istifa et" sloganları attı.

İsrail’de iç savaş tehlikesi! Netanyahu geri adım attı, sular durulmadı! Tek bir detay ortalığı karıştırmaya yetti...

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunun önünde toplanan yüzlerce kişi polis barikatlarını aşmaya çalışırken, polisle protestocular arasında arbede yaşandı. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı. Ardından protestocular, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanmak için yürüyüşe geçti.

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