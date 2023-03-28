İsrail’de iç savaş tehlikesi! Netanyahu geri adım attı, sular durulmadı! Tek bir detay ortalığı karıştırmaya yetti...

ÜLKE TÜM GECE ATEŞ ALTINDA KALDI

Hükümet karşıtı protestocular, Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağının mesajını veren Başbakan Netanyahu'ya tepki olarak başta Tel Aviv ve Batı Kudüs olmak üzere ülke genelinde meydanlara indi.