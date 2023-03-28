Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:46
Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
09:46
İsrail'de iç savaş tehlikesi! Netanyahu geri adım attı, sular durulmadı! Tek bir detay ortalığı karıştırmaya yetti...
İsrail'de sular durulmuyor. Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu eleştiren Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla birlikte ülke adeta savaş alanına döndü. Milyonlarca kişi Netanyahu'ya tepki için sokakları kapattı, güvenlik güçleriyle çatıştı. Sokaklarda hükümet destekçileriyle reform karşıtları da karşı karşıya geldi. İç savaşın eşiğine gelen ülkede Netanyahu, geri adım atsa da olaylar durulmadı. Açıklamadaki bir detay ortalığı yangın yerine çevirdi.