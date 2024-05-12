Giriş Tarihi: 12.05.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
12:45
İsrail’de savaş kabinesinde büyük kriz! Genelkurmay Başkanı Netanyahu’yu eleştirdi, ipler koptu
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde masum sivilleri katlederek soykırım suçu işleyen katil İsrail hükümetinde büyük bir kriz patlak verdi. İsrail basınında yer alan habere göre; İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kabine toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaş sonrası Gazze'yi kimin yöneteceğine dair bir stratejisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Bir başka haberde de Netanyahu'nun İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar ile de tartışma yaşadığı belirtildi. İşte detaylar…