İsrail’de savaş kabinesinde büyük kriz! Genelkurmay Başkanı Netanyahu’yu eleştirdi, ipler koptu

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni bombalıyor. Bölgede soykırım suçu işleyen İsrail; çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden on binlerce masum ve savunmasız sivilin ölümüne neden oldu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin ardından Filistinliler için tek güvenli liman olan Refah'a da saldırılar düzenlemeye başlarken, hükumette büyük bir kriz patlak verdi. İsrail basınında yer alan habere göre; İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kabine toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaş sonrası Gazze'yi kimin yöneteceğine dair bir stratejisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Ayrıca, Netanyahu'nun İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar ile de tartıştığına dikkat çekildi.