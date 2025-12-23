Haberler
İsrail’deki üçlü zirvede Türkiye çıkışı: Üstü kapalı Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar
Giriş Tarihi: 23.12.2025 10:40
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Yunanistan ve GKRY liderleriyle Batı Kudüs'te gerçekleştirdiği üçlü zirve, İsrail basınında "Türkiye'ye karşı cephe" olarak yorumlandı. Çeşitli haber kuruluşları, Netanyahu'nun "imparatorluk hayali" sözlerinin Ankara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adı anılmadan verilmiş bir mesaj olarak değerlendirdi.