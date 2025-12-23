İsrail’deki üçlü zirvede Türkiye çıkışı: Üstü kapalı Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar

NETANYAHU'DAN TÜRKİYE SORUSUNA YANIT

Basın toplantısında Türkiye'ye mesajlarının ne olduğu yönünde bir soruya cevabında Netanyahu, "Kimseyle çatışma arayışında değiliz. İsrail adına konuşabilirim ve burada bulunan iki ortağım adına da şunu söyleyebilirim; kimse çatışma istemiyor. Aksine, hepimizin ifade ettiği gibi istikrarı, refahı ve barışı arıyoruz. Elbette, her birimiz ülkemizi savunmaya kararlıyız. Aynı zamanda uluslararası normlar çerçevesinde ortak olan deniz yollarını ve diğer unsurları da savunmaya kararlıyız. Bunun açık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu, normlar ve istikrar için kurulmuş bir koalisyondur ve umarız ki test edilmek zorunda kalmaz" dedi.