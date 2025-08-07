Türkiye'nin en iyi haber sitesi
İsrail'in Microsoft ile kurduğu dinleme ağı ortaya çıktı! Milyonlarca ses kaydı Siyonistlerin elinde
Giriş Tarihi: 07.08.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 10:56

İsrail’in Microsoft ile kurduğu dinleme ağı ortaya çıktı! Milyonlarca ses kaydı Siyonistlerin elinde

İsrail ile Microsoft arasındaki iş birliği basını birçok kez yansımıştı. Tel Aviv'in şirketin yapay zeka araçlarını kullanarak Gazze'deki sivil katliamına ortak olduğu iddiaları gündemde önemli yer tutmuştu. Yakın zamanda The Guardian gazetesi tarafından yapılan bir araştırma, yeni bir kanlı anlaşmayı gözler önüne serdi. Buna göre, Siyonistler gizli bir dinleme ağıyla Filistinlilerin her konuşmasını kayıt altına alıyor.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, +972 Magazine ve Local Call tarafından yürütülen ortak bir araştırma, İsrail'in Microsoft ile yaptığı gizli bir anlaşmayla milyonlarca Filistinliye ait telefon görüşmelerini Avrupa'daki sunucularda topluca depoladığını ortaya koydu.

İSRAİL VE MİCROSOFT ARASINDAKİ KİRLİ İŞ BİRLİĞİ

Habere göre, İsrail askeri istihbarat birimi Unit 8200, 2021'in sonlarında Microsoft CEO'su Satya Nadella ile ABD'nin Seattle kentindeki Microsoft merkezinde bir araya geldi. Bu görüşmede birimin komutanı Yossi Sariel, devasa miktardaki gizli istihbarat verisinin Microsoft'un Azure bulut sistemine taşınması için destek istedi.

"SAATTE BİR MİLYON ÇAĞRI"

Görüşme sonrası Microsoft'un desteğini alan Unit 8200, Gazzeliler ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin her gün yaptığı milyonlarca cep telefonu görüşmesini topluca kaydeden ve analiz eden bir sistem kurdu. Sistemin temel şiarı: "Saatte bir milyon çağrı".

Haberde yer alan sızdırılmış belgeler ve Microsoft ile İsrail ordusu içinden 11 kaynakla yapılan görüşmeler, sistemin, Microsoft mühendisleri tarafından Unit 8200'ün talimatları doğrultusunda geliştirilen gelişmiş güvenlik katmanlarının ardında Microsoft sunucularında barındırılacak şekilde geliştirildiğini ortaya koydu.

Sızdırılan Microsoft dosyaları, birimin hassas verilerinin büyük bir kısmının Avrupa'da, özellikle şirketin Hollanda ve İrlanda'daki veri merkezlerinde saklanıyor olabileceğini gösteriyor.

SİSTEMİN ASKERİ OPERASYONLARA ETKİSİ

Unit 8200 kaynaklarına göre, Azure üzerinde depolanan bu devasa arşiv, İsrail'in hava saldırılarının planlanmasında kullanıldı. Gazze ve Batı Şeria'da yürütülen operasyonlarda, bu arşivle sivillerin telefon görüşmeleri analiz edilerek hedef belirleme yapıldı. Özellikle kalabalık bölgelerde yapılan saldırılarda, hedefin çevresindeki kişilerin konuşmaları geriye dönük olarak incelenebildi.

MESAJLAR DA İZLENİYOR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay, sistemin yalnızca belirli hedefleri değil, tüm bir nüfusu izlemeye yönelik tasarlanmış olması. Sariel'in döneminde geliştirilen "Noisy Message" adlı bir sistem ise Filistinlilerin mesajlarını tarayarak içeriklerine göre risk puanı veriyor.

"HERKESİ HER AN TAKİP ET" MANTIĞI

Habere göre Sariel, 2015 yılında artan bireysel saldırılar sonrası "Herkesi, her an takip etmeliyiz" mantığıyla hareket ederek, hedef bazlı takip yerine tüm nüfusun iletişim trafiğini izlemeye öncelik verdi.

YAKLAŞIK 200 MİLYON SES KAYDI SUNUCULARDA

Belgelerde, İsrail'in askeri istihbarat biriminin verilerinin %70'ini Azure'a taşıma hedefiyle hareket ettiği, bu verilerin çoğunun gizli ve çok gizli sınıfında olduğu belirtiliyor. 2025 Temmuz itibarıyla, 11.500 terabaytlık veri, yani yaklaşık 200 milyon saatlik ses kaydı, Microsoft sunucularında tutuluyor.

İSRAİL DEPOLANAN VERİLERİ GAZZE'DE KULLANIYOR

Habere göre, Sariel'in öncülük ettiği bulut tabanlı sistem, Gazze'de sıklıkla kullanıldı. Sistem sivil yaşamı yerle bir etti ve derin bir insani krize yol açtı.

İsrail'in Gazze'nin telekomünikasyon altyapısını tahrip etmesi, bölgedeki telefon görüşmelerinin hacmini azalttı, ancak kaynaklar bulutta saklanan verilerin hala İsrail için faydalı olduğunu belirtti.

SIZAN BELGELER MİCROSOFT'U YALANLIYOR

Microsoft, bu sistemle ilgili olarak hiçbir zaman sivillerin gözetlendiğine dair bilgileri olmadığını ve Azure'un bu amaçla kullanıldığını gösteren bir bulguya ulaşmadıklarını iddia ediyor. Fakat sızan belgeler, Microsoft mühendislerinin Unit 8200 ile günlük düzeyde iletişim halinde olduğunu ve projeye özel güvenlik önlemleri geliştirdiğini gösteriyor.