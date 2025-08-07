İsrail’in Microsoft ile kurduğu dinleme ağı ortaya çıktı! Milyonlarca ses kaydı Siyonistlerin elinde

SIZAN BELGELER MİCROSOFT'U YALANLIYOR

Microsoft, bu sistemle ilgili olarak hiçbir zaman sivillerin gözetlendiğine dair bilgileri olmadığını ve Azure'un bu amaçla kullanıldığını gösteren bir bulguya ulaşmadıklarını iddia ediyor. Fakat sızan belgeler, Microsoft mühendislerinin Unit 8200 ile günlük düzeyde iletişim halinde olduğunu ve projeye özel güvenlik önlemleri geliştirdiğini gösteriyor.