Giriş Tarihi: 07.08.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025
10:56
İsrail’in Microsoft ile kurduğu dinleme ağı ortaya çıktı! Milyonlarca ses kaydı Siyonistlerin elinde
İsrail ile Microsoft arasındaki iş birliği basını birçok kez yansımıştı. Tel Aviv'in şirketin yapay zeka araçlarını kullanarak Gazze'deki sivil katliamına ortak olduğu iddiaları gündemde önemli yer tutmuştu. Yakın zamanda The Guardian gazetesi tarafından yapılan bir araştırma, yeni bir kanlı anlaşmayı gözler önüne serdi. Buna göre, Siyonistler gizli bir dinleme ağıyla Filistinlilerin her konuşmasını kayıt altına alıyor.