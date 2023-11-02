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Haberler Galeri İsrailli bakandan kan donduran sözler! Sivil katliamını böyle kutladı: Her şeyi havaya uçurun!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 10:25

İsrailli bakandan kan donduran sözler! Sivil katliamını böyle kutladı: Her şeyi havaya uçurun!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in 7 Ekim'de Filistin halkına karşı başlattığı soykırımda 27. gün yaşanıyor. Saldırıların çapını genişleten, Gazze ve Batı Şeria'da cinayetlere imza atan İsrail Cibaliye kampındaki sivilleri de 2 kez hedef aldı. Katliamlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 9 bini aştığı tahmin edilirken hayatını kaybedenlerin çoğu bebek, çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Sivilleri hedef aldıklarını açık açık söyleyen İsrail, her koldan yapılan açıklamalarla insanlık sınırlarını zorluyor. Son olarak İsrailli Bakan Amihai Eliyahu'nun yaptığı bir paylaşım İsrail'in kan ve katliam isteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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İsrailli bakandan kan donduran sözler! Sivil katliamını böyle kutladı: Her şeyi havaya uçurun!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in Gazze katliamı insanlık sınırlarının ötesine taştı. Gazze'yi ele geçirmek için Hamas bahanesinin arkasına saklanan ve 7 Ekim'den bu yana 9 bine yakın sivili katleden siyonist İsrail rejimi, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bir gün aradan sonra dün ikinci kez vurdu.

İsrailli bakandan kan donduran sözler! Sivil katliamını böyle kutladı: Her şeyi havaya uçurun!

KATLİAMIN PROPAGANDASINI YAPIYORLAR

Soykırımlarda ölü sayısı her dakika artarken kadın, çocuk, bebek demeden sivil yerleşimleri özellikle hedef alan İsrail, başlattığı soykırımı adeta kutluyor. Batı medyasında katliam propagandası yapan İsrail hükümetinin içinden isimlerse sık sık yaptıkları insanlığın sinir uçlarını zorlayan açıklamalarla gündeme geliyor.

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İsrailli bakandan kan donduran sözler! Sivil katliamını böyle kutladı: Her şeyi havaya uçurun!

Son olarak Kültür Bakanlığı'na bağlı olan İsrail'in Kudüs ve Vadedilmiş Topraklar Bakanı Amihai Eliyahu'nun yaptığı paylaşımda kullandığı sözler kan dondurdu.

İsrailli bakandan kan donduran sözler! Sivil katliamını böyle kutladı: Her şeyi havaya uçurun!

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin üyesi olan Bakan Eliyahu, soykırım başlamadan hemen önce işgal altındaki Batı Şeria topraklarının "mümkün olduğunca çabuk ve akıllı bir şekilde kendi egemenlikleri altına alınması" gerektiğini söylemişti.

İsrailli bakandan kan donduran sözler! Sivil katliamını böyle kutladı: Her şeyi havaya uçurun!

"HER ŞEYİ HAVAYA UÇURUN!"

Katliamcı İsrail'in kan isteyen bakanı, yaptığı paylaşımla kan dondurdu. İsrail bombalarıyla yerle bir edilen, binlerce sivilin altında can verdiği enkaz yığınlarıyla dolu Gazze'yi hedef alan Eliyahu, "Kuzey Gazze her zamankinden daha güzel. Her şeyi havaya uçurun ve dümdüz edin, harika. İşimiz bittikten sonra Gazze topraklarını savaşan askerlere ve Gush Katif'te yaşayan yerleşimcilere tahsis ediyoruz." sözlerini kullandı.

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