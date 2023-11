İsrailli bakandan kan donduran sözler! Sivil katliamını böyle kutladı: Her şeyi havaya uçurun!

"HER ŞEYİ HAVAYA UÇURUN!"

Katliamcı İsrail'in kan isteyen bakanı, yaptığı paylaşımla kan dondurdu. İsrail bombalarıyla yerle bir edilen, binlerce sivilin altında can verdiği enkaz yığınlarıyla dolu Gazze'yi hedef alan Eliyahu, "Kuzey Gazze her zamankinden daha güzel. Her şeyi havaya uçurun ve dümdüz edin, harika. İşimiz bittikten sonra Gazze topraklarını savaşan askerlere ve Gush Katif'te yaşayan yerleşimcilere tahsis ediyoruz." sözlerini kullandı.