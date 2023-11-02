Giriş Tarihi: 02.11.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 10:25

İsrailli bakandan kan donduran sözler! Sivil katliamını böyle kutladı: Her şeyi havaya uçurun!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in 7 Ekim'de Filistin halkına karşı başlattığı soykırımda 27. gün yaşanıyor. Saldırıların çapını genişleten, Gazze ve Batı Şeria'da cinayetlere imza atan İsrail Cibaliye kampındaki sivilleri de 2 kez hedef aldı. Katliamlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 9 bini aştığı tahmin edilirken hayatını kaybedenlerin çoğu bebek, çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Sivilleri hedef aldıklarını açık açık söyleyen İsrail, her koldan yapılan açıklamalarla insanlık sınırlarını zorluyor. Son olarak İsrailli Bakan Amihai Eliyahu'nun yaptığı bir paylaşım İsrail'in kan ve katliam isteğini bir kez daha gözler önüne serdi.