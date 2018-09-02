İşte dünyanın mutlaka görülmesi gereken yerleri

Park, her biri kendine özgü bir parfümü, kompozisyonu ve kimliği bulunan bir dizi küçük bahçeden oluşuyor. Peyzaj ise mevsime göre değişime uğruyor: Sonbaharda Aceraceae ailesinin parlak renkli yaprakları, baharda kiraz ağaçlarının ve rhododendronların çiçekleri, kışın kozaklı ağaçlar, yazınsa meyve ağaçları ön plana çıkıyor.Birçok merdiven, asansör ve köprüyle şehir parka bağlanıyor. Geceleri ise gökyüzü bahçesi şehir ışıklarıyla tezat oluşturacak şekilde mavi ışıklarla aydınlatılıyor. Seoullo 7017 haftanın 7 günü 24 saat boyunca halka açık.