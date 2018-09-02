Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte nın mutlaka görülmesi gereken yerleri

Giriş Tarihi: 02.09.2018 13:53 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 14:05
  • 1
  • 33
İşte nın mutlaka görülmesi gereken yerleri
İşte dünyanın mutlaka görülmesi gereken yerleri

Time Dergisi mutlaka görülmesi gereken yerleri sıraladı. Sıralamada birbirinden ilginç birçok kişinin duymadığı yerler de var. İşte Time dergisinin seçtiği, mutlaka görülmesi gereken yerler...

  • 2
  • 33
İşte nın mutlaka görülmesi gereken yerleri
İşte dünyanın mutlaka görülmesi gereken yerleri

1- PANDORA PARKI (ABD)

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan 'Avatar' temalı Pandora Parkı 2017 yılında açıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 33
İşte nın mutlaka görülmesi gereken yerleri
İşte dünyanın mutlaka görülmesi gereken yerleri

2009 yılında vizyona giren Avatar filminde hayran kaldığımız, büyüleyen ışıltılı ormanlara sahip Pandora gezegeninin parkında şey detay düşünülmüş.

  • 4
  • 33
İşte nın mutlaka görülmesi gereken yerleri
İşte dünyanın mutlaka görülmesi gereken yerleri

Walt Disney World'un girişimiyle kurulan Pandora parkında filmdeki ışıldayan ormanların içinde gezilebilir, Na'vi nehrinde bot gezisine çıkılabilir. Parkta filmdeki uçan kayalıklar bile unutulmadı.

  • 5
  • 33
İşte nın mutlaka görülmesi gereken yerleri
İşte dünyanın mutlaka görülmesi gereken yerleri

2- SEOULLO 7017 (GÜNEY KORE)

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Seoullo 7017 isimli kamusal park, 983 metrelik viyadük araçlara kapatılarak tamamıyla halkın yürüyüş yolu olarak kullanabileceği bir botanik bahçesine dönüştürüldü. Uzun bir yürüyüş parkuru olarak yenilenen parkta 200 farklı yerel ağaç, bitki ve çiçek türü bulunuyor. MVRDV kurucusu Winy Maas, "Bu gökyüzü bahçesi aynı zamanda Güney Kore'nin doğal mirasının parçalarını gözler önüne seren canlı bir bitki sözlüğü görevi üstleniyor" diyor.

  • 6
  • 33
İşte nın mutlaka görülmesi gereken yerleri
İşte dünyanın mutlaka görülmesi gereken yerleri

Park, her biri kendine özgü bir parfümü, kompozisyonu ve kimliği bulunan bir dizi küçük bahçeden oluşuyor. Peyzaj ise mevsime göre değişime uğruyor: Sonbaharda Aceraceae ailesinin parlak renkli yaprakları, baharda kiraz ağaçlarının ve rhododendronların çiçekleri, kışın kozaklı ağaçlar, yazınsa meyve ağaçları ön plana çıkıyor.Birçok merdiven, asansör ve köprüyle şehir parka bağlanıyor. Geceleri ise gökyüzü bahçesi şehir ışıklarıyla tezat oluşturacak şekilde mavi ışıklarla aydınlatılıyor. Seoullo 7017 haftanın 7 günü 24 saat boyunca halka açık.

  • 7
  • 33
İşte nın mutlaka görülmesi gereken yerleri
İşte dünyanın mutlaka görülmesi gereken yerleri

3- ZEITZ AFRİKA MODERN SANAT MÜZESİ (GÜNEY AFRİKA)

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan Zeitz Afrika Modern Sanat Müzesi, da Afrika modern sanat eserlerine ayrılmış en büyük müze. Londra temelli Heatherwick Studio tarafından tasarlanan müze, eski bir yapıya kattığı dikkat çeken cephe ve iç tasarımıyla oldukça ilginç bir proje.

BİZE ULAŞIN