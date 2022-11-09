İsveç'te ortalık karıştı! PKK/YPG destekçisi vekil çılgına döndü: "İsveç diz çöktü"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında önemli bir ögürşme gerçekleşti. İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili görüşmede Kristersson "Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız." sözü verdi. Bu görüşme İsveç basınında gündem oldu. Öte yandan görüşme öncesi İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları, ülkede terör örgütü destekçilerinde rahatsızlık yarattı.