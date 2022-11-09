Giriş Tarihi: 09.11.2022 12:24
Güncelleme Tarihi: 09.11.2022
13:45
İsveç'te ortalık karıştı! PKK/YPG destekçisi vekil çılgına döndü: "İsveç diz çöktü"
Rusya Ukrayna savaşının ardından NATO'ya üyelik talebinde bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye 'Terör örgütleri ile aranıza mesafe koyma' şartı getirmişti. Bu kapsamda imzalanan üçlü muhtıranın ardından İsveç'in yeni hükümetinin Başbakanı Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ve Kristersson arasındaki zirve İsveç basınında gündem olurken eski milletvekili Amineh Kakabaveh başta olmak üzere PKK/YPG'yi destekleyen isimler bu durumdan rahatsız oldu.