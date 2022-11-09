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Haberler Galeri İsveç'te ortalık karıştı! PKK/YPG destekçisi vekil çılgına döndü: "İsveç diz çöktü"
Giriş Tarihi: 09.11.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 13:45

İsveç'te ortalık karıştı! PKK/YPG destekçisi vekil çılgına döndü: "İsveç diz çöktü"

Rusya Ukrayna savaşının ardından NATO'ya üyelik talebinde bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye 'Terör örgütleri ile aranıza mesafe koyma' şartı getirmişti. Bu kapsamda imzalanan üçlü muhtıranın ardından İsveç'in yeni hükümetinin Başbakanı Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ve Kristersson arasındaki zirve İsveç basınında gündem olurken eski milletvekili Amineh Kakabaveh başta olmak üzere PKK/YPG'yi destekleyen isimler bu durumdan rahatsız oldu.

AA
İsveç’te ortalık karıştı! PKK/YPG destekçisi vekil çılgına döndü: İsveç diz çöktü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında önemli bir ögürşme gerçekleşti. İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili görüşmede Kristersson "Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız." sözü verdi. Bu görüşme İsveç basınında gündem oldu. Öte yandan görüşme öncesi İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları, ülkede terör örgütü destekçilerinde rahatsızlık yarattı.

İsveç’te ortalık karıştı! PKK/YPG destekçisi vekil çılgına döndü: İsveç diz çöktü

Kritik zirve öncesi, PKK/YPG'yi destekleyen eski milletvekili Amineh Kakabaveh ve Türkiye karşıtlığıyla tanınan gazeteci Kürdo Baksi, İsveç hükümetinin açıklamasına tepki gösterdi.

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İsveç’te ortalık karıştı! PKK/YPG destekçisi vekil çılgına döndü: İsveç diz çöktü

ERDOĞAN'IN KARŞISINDA DİZ ÇÖKTÜ

Kakabaveh, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, İsveç'in, "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktüğü" yorumunu yaptı.

İsveç’te ortalık karıştı! PKK/YPG destekçisi vekil çılgına döndü: İsveç diz çöktü

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde İsveç'in Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırması için de "korkunç ve iki yüzlüce" ifadesini kullanan Kakabaveh, "İsveç vatandaşı olmaktan dolayı utanç duyuyorum." dedi.

İsveç’te ortalık karıştı! PKK/YPG destekçisi vekil çılgına döndü: İsveç diz çöktü

TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Kürdo Baksi de "İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un PKK/YPG'yi satarak Türkiye'yi tercih ettiği" yorumunu yaptı.

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