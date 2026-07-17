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JD Vance'ten bomba itiraflar: Jefrrey Epstein İsrail'in adamıydı
Giriş Tarihi: 17.07.2026 07:57
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 07:58
JD Vance'ten bomba itiraflar: Jefrrey Epstein İsrail'in adamıydı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı ve Joe Rogan Experience programında İran, İsrail ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein'e ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vance, cezaevinde ölü bulunan Epstein'in Amerika istihbaratı ve İsrail derin devletiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.