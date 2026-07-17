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Haberler Galeri JD Vance'ten bomba itiraflar: Jefrrey Epstein İsrail'in adamıydı
Giriş Tarihi: 17.07.2026 07:57 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 07:58

JD Vance'ten bomba itiraflar: Jefrrey Epstein İsrail'in adamıydı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı ve Joe Rogan Experience programında İran, İsrail ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein'e ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vance, cezaevinde ölü bulunan Epstein'in Amerika istihbaratı ve İsrail derin devletiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

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JD Vance’ten bomba itiraflar: Jefrrey Epstein İsrail’in adamıydı

"Süreci berbat ettik" diye özeleştiri yapan ABD Başkan Yadımcısı JD Vance, tüm belgelerin en baştan yayımlanması gerektiğini söyledi.

JD Vance’ten bomba itiraflar: Jefrrey Epstein İsrail’in adamıydı

İSRAİL SABOTAJINA SERT ÇIKTI

İran'la imzalanan ve bozulan ateşkes süreciyle ilgili olarak İsrail'in etki operasyonuna ilişkin haberlere şöyle yanıt verdi: "Cehenneme kadar yolunuz var. Ben Amerikan halkı için yapmam gerekeni yapacağım." Kendisini rahatsız edenin İsrail'in Amerikalıların yargısını etkilemesi olduğunu söyleyen Vance, ABD ve İsrail'in her konuda çıkar birliği içinde olamayacağını belirtti.

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JD Vance’ten bomba itiraflar: Jefrrey Epstein İsrail’in adamıydı

"İsrail'in çıkarları ile Amerikan çıkarları bazen ayrışır" diyen Vance, Yahudi lobisinin Washington üzerindeki nüfuzundan da rahatsızlık duyduğunu vurguladı.

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JD Vance’ten bomba itiraflar: Jefrrey Epstein İsrail’in adamıydı

NETANYAHU, ABD ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in sert çıkışlarından sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurması dikkat çekti.

JD Vance’ten bomba itiraflar: Jefrrey Epstein İsrail’in adamıydı

Netanyahu'nun ziyareti iptal etmesine gerekçe olarak, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi gösterildi.

#JEFFREY EPSTEİN #JD VANCE

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