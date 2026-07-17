JD Vance’ten bomba itiraflar: Jefrrey Epstein İsrail’in adamıydı

İSRAİL SABOTAJINA SERT ÇIKTI

İran'la imzalanan ve bozulan ateşkes süreciyle ilgili olarak İsrail'in etki operasyonuna ilişkin haberlere şöyle yanıt verdi: "Cehenneme kadar yolunuz var. Ben Amerikan halkı için yapmam gerekeni yapacağım." Kendisini rahatsız edenin İsrail'in Amerikalıların yargısını etkilemesi olduğunu söyleyen Vance, ABD ve İsrail'in her konuda çıkar birliği içinde olamayacağını belirtti.