Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı

Dünyaca ünlü oyuncunun yaptığı hareket günün en çok merak edilen haberlerinden biri oldu. Global Citizen Festival'de sahneye çıkarak kadınlardan hikayelerini kendisiyle paylaşmalarını isteyen oyuncu Dakota Johnson, telefon numarasını verdi. Grinin 50 Tonu serisiyle tanınan ABD'li oyuncu Dakota Johnson, New York'taki Central Park'ta düzenlenen Global Citizen Festival'de sahneye çıktı. Shawn Mendes ve Cardi B'nin müzik performansının arasında sahneye çıkıp konuşma yapan 28 yaşındaki oyuncu, konuşmaktan ziyade dinlemeye hazır olduğunu söyledi. Johnson, 'Söylemek zorunda olduğunuz şeyi önemsiyorum ve size yardım etmek istiyorum. Tüm dünyadaki kadınlar ve genç kızlar, hikayenizi anlatın' dedi. Çeviri grubunun olduğunu da söyleyen ünlü oyuncu, Global Citizen ile birlikte çalışarak hikayeleri bir araya getireceklerini söyledi. Johnson'ın paylaştığı telefon numarasında, kendi sesiyle doğrudan sesli mesaja yönlendirme var.