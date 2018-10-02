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telefon numarasını paylaştı

Giriş Tarihi: 02.10.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 15:56
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telefon numarasını paylaştı
Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı

Dünyaca ünlü oyuncunun yaptığı hareket günün en çok merak edilen haberlerinden biri oldu.

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telefon numarasını paylaştı
Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı

Global Citizen Festival'de sahneye çıkarak kadınlardan hikayelerini kendisiyle paylaşmalarını isteyen oyuncu , telefon numarasını verdi.

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telefon numarasını paylaştı
Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı

Grinin 50 Tonu serisiyle tanınan ABD'li oyuncu , New York'taki Central Park'ta düzenlenen Global Citizen Festival'de sahneye çıktı.

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telefon numarasını paylaştı
Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı

Shawn Mendes ve Cardi B'nin müzik performansının arasında sahneye çıkıp konuşma yapan 28 yaşındaki oyuncu, konuşmaktan ziyade dinlemeye hazır olduğunu söyledi.

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telefon numarasını paylaştı
Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı

Johnson, "Söylemek zorunda olduğunuz şeyi önemsiyorum ve size yardım etmek istiyorum. Tüm dünyadaki kadınlar ve genç kızlar, hikayenizi anlatın" dedi.

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telefon numarasını paylaştı
Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı

Çeviri grubunun olduğunu da söyleyen ünlü oyuncu, Global Citizen ile birlikte çalışarak hikayeleri bir araya getireceklerini söyledi.

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telefon numarasını paylaştı
Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı

Johnson'ın paylaştığı telefon numarasında, kendi sesiyle doğrudan sesli mesaja yönlendirme var.

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