Kanlı ay tutulması başladı! Türkiye'den izlenebilecek mi?

Merakla beklenen kanlı ay tutulması başladı! Dünyanın bir çok yerinden görüntüler gelirken Türkiye'den de Kanlı ay tutulması izlenebilecek mi? Bir sonraki kanlı ay tutulması ne zaman yaşanacak? Merakla beklenen Kanlı Ay tutulmasının başlamasıyla ortaya büyüleyici görüntüler çıktı. Tutulma anı tüm dünya tarafından canlı olarak takip ediliyor. Tam tutulma anının 1 saat 2 dakika sürmesi beklenirken, tutulmanın tamamının da 5 saat 12 dakika süreceği belirtiliyor. Bir sonraki Kanlı Ay tutulmasının 2021 yılında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi. Kanlı Ay tutulması başladı. Tutulma, Avrupa, Afrika ve Amerikakıtalarından izlenebilirken Türkiye'den kısıtlı olarak görülebilecek. Mexico City