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tutulması başladı! 'den izlenebilecek mi?

Merakla beklenen tutulması başladı! Dünyanın bir çok yerinden görüntüler gelirken 'den de Kanlı izlenebilecek mi? Bir sonraki kanlı ay tutulması ne zaman yaşanacak?

Giriş Tarihi: 21.01.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 09:28
Kanlı ay tutulması başladı! Türkiye'den izlenebilecek mi?

Merakla beklenen tutulmasının başlamasıyla ortaya büyüleyici görüntüler çıktı. Tutulma anı tüm dünya tarafından canlı olarak takip ediliyor.

Kanlı ay tutulması başladı! Türkiye'den izlenebilecek mi?

Tam tutulma anının 1 saat 2 dakika sürmesi beklenirken, tutulmanın tamamının da 5 saat 12 dakika süreceği belirtiliyor.

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Kanlı ay tutulması başladı! Türkiye'den izlenebilecek mi?

Bir sonraki tutulmasının 2021 yılında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Kanlı ay tutulması başladı! Türkiye'den izlenebilecek mi?

tutulması başladı. Tutulma, Avrupa, Afrika ve Amerikakıtalarından izlenebilirken 'den kısıtlı olarak görülebilecek.

Kanlı ay tutulması başladı! Türkiye'den izlenebilecek mi?

Mexico City

Kanlı ay tutulması başladı! Türkiye'den izlenebilecek mi?
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Kanlı ay tutulması başladı! Türkiye'den izlenebilecek mi?
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