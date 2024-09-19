Giriş Tarihi: 19.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
11:19
Katil İsrail'in çağrı cihazlı siber saldırılarının perde arkasında neler var? Gizemli kadın patron! Şok gerçek ortaya çıktı
Katil İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazlı siber saldırısıyla ilgili şok gerçekler ortaya çıktı. Cihazların üreticisi olarak görünen 49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono hakkındaki detaylar 'Mossad ajanı' şüphesini doğrular nitelikte. Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono kendisini stratejik danışman ve iş geliştirici olarak tanımlarken yaşananlar 'Kızıl Serçe' senaryolarını hatırlattı.