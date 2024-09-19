Katil İsrail’in çağrı cihazlı siber saldırılarının perde arkasında neler var? Gizemli kadın patron! Şok gerçek ortaya çıktı

Patlayıcı yerleştirilen cihazların sayısı 3 bin ve cihaza gönderilen bir mesajla patlayıcı sistem aktif hale getirildi. Reuters, buna ek olarak, bir güvenlik kaynağına dayalı olarak, çağrı cihazlarında üç grama kadar patlayıcı bulunduğunu duyurdu.