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Haberler Galeri Katil İsrail'in çağrı cihazlı siber saldırılarının perde arkasında neler var? Gizemli kadın patron! Şok gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 19.09.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:19

Katil İsrail'in çağrı cihazlı siber saldırılarının perde arkasında neler var? Gizemli kadın patron! Şok gerçek ortaya çıktı

Katil İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazlı siber saldırısıyla ilgili şok gerçekler ortaya çıktı. Cihazların üreticisi olarak görünen 49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono hakkındaki detaylar 'Mossad ajanı' şüphesini doğrular nitelikte. Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono kendisini stratejik danışman ve iş geliştirici olarak tanımlarken yaşananlar 'Kızıl Serçe' senaryolarını hatırlattı.

Katil İsrail’in çağrı cihazlı siber saldırılarının perde arkasında neler var? Gizemli kadın patron! Şok gerçek ortaya çıktı

Salı günü Lübnan ve Suriye'de aynı anda patlayan ve ikisi çocuk 4 binden fazla kişiyi yaralayan Hizbullah örgütünün kullandığı çağrı cihazlarını üreten şirketin izi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulundu.

Katil İsrail’in çağrı cihazlı siber saldırılarının perde arkasında neler var? Gizemli kadın patron! Şok gerçek ortaya çıktı

Şirketin sahibi görünen kadının akademik ve uluslararası kurumlarda geçmişi olduğuna dair etkileyici bir profili olmasına rağmen, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajanslarının çağrılarına cevap vermemesi, adresinin sıradan bir apartmanda bulunması, web sitesinin kapalı olması 'Mossad ajanı' şüphesini doğurdu.

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Katil İsrail’in çağrı cihazlı siber saldırılarının perde arkasında neler var? Gizemli kadın patron! Şok gerçek ortaya çıktı

3 GRAM PATLAYICI...

Akşam Gazetesi'nin AP ve Reuters'ın da aralarında olduğu uluslararası ajanslar ile kalw.org, index.hr gibi Tayvan ve Macar medya sitelerinden edindiği bilgilere göre; Üst düzey Lübnanlı kaynaklar, cihazların içine 'üretim aşamacında' patlayıcı yerleştirildiğini söyledi.

Katil İsrail’in çağrı cihazlı siber saldırılarının perde arkasında neler var? Gizemli kadın patron! Şok gerçek ortaya çıktı

Patlayıcı yerleştirilen cihazların sayısı 3 bin ve cihaza gönderilen bir mesajla patlayıcı sistem aktif hale getirildi. Reuters, buna ek olarak, bir güvenlik kaynağına dayalı olarak, çağrı cihazlarında üç grama kadar patlayıcı bulunduğunu duyurdu.

Katil İsrail’in çağrı cihazlı siber saldırılarının perde arkasında neler var? Gizemli kadın patron! Şok gerçek ortaya çıktı

BUDAPEŞTE'DE ÜRETİLDİ

Patlayan çağrı cihazlarının üzerinde bulunan Gold Apollo markası Tayvanlı bir şirket. Şirket, dün yaptığı açıklamada, patlayan cihazlarda görülen AR-924 modelinin tasarım ve üretim haklarını Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan BAC Consulting KFT şirketine vermiş olduklarını, bu ürünleri bu şirketin ürettiğini açıkladı.

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