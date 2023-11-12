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Haberler Galeri Katil İsrail'in yeni soykırım taktiği: Filistinlileri numaralamak
Giriş Tarihi: 12.11.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 07:46

Katil İsrail'in yeni soykırım taktiği: Filistinlileri numaralamak

Katil İsrail, yetim bıraktığı Filistinli çocuklara hastanelerde "Bilinmeyen 1, Bilinmeyen 2" diye numaralar veriyor. Siyonist rejim El Halil'deki 35 bin Filistinliyi ise tek tek numaralandırdı.

Katil İsrail’in yeni soykırım taktiği: Filistinlileri numaralamak

Siyonist İsrail rejiminin Filistin topraklarındaki işgal politikası yıllardır devam ediyor. Sadece Gazze Şeridi'nde değil, Kudüs'te ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin'in dört bir yanında zulme başvuruyorlar.

Katil İsrail’in yeni soykırım taktiği: Filistinlileri numaralamak

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den beri sürdürdükleri katliamlar ise İsrail'in yıllardır uyguladığı apartheid rejiminin en vahşi boyutu oldu. İsrail aslında yıllardır insanlığı öldürdü, Filistinliler onlar için sadece birer sayı...

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Katil İsrail’in yeni soykırım taktiği: Filistinlileri numaralamak

7 Ekim'den beri katledilen her bir Filistinli can Batı için sadece bir ölü sayısı. Her gün güncellenen Filistinli şehitleri sadece bir rakam olarak görüyorlar.

Katil İsrail’in yeni soykırım taktiği: Filistinlileri numaralamak

Gazze Şeridi'ndekiler ikinci Nekbe'yi yaşıyor. Filistinliler, ilk olarak 15 Mayıs 1948'de kendi topraklarında Yahudi grupların katliamına uğradı. Nekbe yani Büyük Felaket olarak anılan olaylarda hayatta kalanlar toplu göçe zorlandı. Bugün de Gazze'nin kuzeyindekiler sürgün ediliyor. Gazze'den sonra Batı Şeria'ya da tecrit uygulanacağı öngörülüyor. Ancak zorla evlerinden koparılan Filistinliler de İsrail ve destekçesi Batı için sadece bir sığınmacı sayısı.

Katil İsrail’in yeni soykırım taktiği: Filistinlileri numaralamak

BİLİNMEYEN 99...

İsrail günlerdir Gazze'deki hastaneleri kuşatıyor. Bunlardan biri olan Şifa Hastanesi'nde genç cerrah Sara El Saqqa, geçtiğimiz günlerde hastaneye getirilen yetimlere "Bilinmeyen 1, Bilinmeyen 2... şeklinde rakamlar koymak zorunda kaldıklarını aktardı.

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