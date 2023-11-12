Katil İsrail’in yeni soykırım taktiği: Filistinlileri numaralamak

Gazze Şeridi'ndekiler ikinci Nekbe'yi yaşıyor. Filistinliler, ilk olarak 15 Mayıs 1948'de kendi topraklarında Yahudi grupların katliamına uğradı. Nekbe yani Büyük Felaket olarak anılan olaylarda hayatta kalanlar toplu göçe zorlandı. Bugün de Gazze'nin kuzeyindekiler sürgün ediliyor. Gazze'den sonra Batı Şeria'ya da tecrit uygulanacağı öngörülüyor. Ancak zorla evlerinden koparılan Filistinliler de İsrail ve destekçesi Batı için sadece bir sığınmacı sayısı.