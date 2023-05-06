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Giriş Tarihi: 06.05.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 12:02

Kılıçdaroğlu tetikçi Batı medyasında açık açık söz verdi: Ne yaparsanız izinden gideceğiz!

Son dakika haberleriTürkiye seçimleri tüm dünyanın yakın markajında. 14 Mayıs'a yalnızca sayılı günler kalmışken ABD ve Avrupa medyasında da Batı'ya biat etme sözü veren 7'li koalisyon için propaganda çalışmaları sürüyor. Türkiye demokrasisine gölge düşürmeyi amaçlayan analizlere Erdoğan nefretini de katarak açık bir algı operasyonu yürüten Batı medyasında bu kez Kılıçdaroğlu'nun makalesi yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde bir skandala imza atan ve iddia ettikleri gibi tarafsız bir gazetecilik ilkesi izlemediklerini gözler önüne seren The Economist'e yazan Kılıçdaroğlu, Batı'ya "Siz ne derseniz o" sözünü verdi.

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Kılıçdaroğlu tetikçi Batı medyasında açık açık söz verdi: Ne yaparsanız izinden gideceğiz!

Son dakika haberleri… Tüm dünyanı gözü Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerinde. Seçime sayılı günler kala dört bir koldan harekete geçen ve algı operasyonunun düğmesine basan Batı medyası, küresel çetenin sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. Seçimler yaklaştıkça, kendilerini tüm dünyada "demokrasinin savunucusu" ve "ilkeli, tarafsız gazeteciliğin bayrak taşıyıcısı" olarak lanse eden Batılı kaynaklar, gerçek yüzünü de açığa çıkardı. Türkiye siyasetine yön vermek istediklerini de saklamaya gerek duymuyor.

Kılıçdaroğlu tetikçi Batı medyasında açık açık söz verdi: Ne yaparsanız izinden gideceğiz!

"İstediğimizi yaptırırız" hedefiyle Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiğini saklamaktan geri durmayan Batı medyasındaki söylemler ise her geçen gün daha saldırgan bir hale bürünüyor. Son günlerde aynı anda tetikçiliğe soyunan The Economist, Der Spiegel, Le Point' ve 'Le'xpress' gibi yayın organları, küresel çetenin sözcülüğünü üstelenen analizlere her geçen gün yenisini ekliyor.

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Kılıçdaroğlu tetikçi Batı medyasında açık açık söz verdi: Ne yaparsanız izinden gideceğiz!

BATI'NIN İÇ İŞLERİNE AÇIK MÜDAHALESİ

İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin önde gelen medya kuruluşları, seçimlere yön vermek isterken Kılıçdaroğlu'na desteklerini açık açık dile getiriyor. Diğer yanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları nefreti kapaklara taşıyan Batı medyası sözde tarafsızlıklarını rafa kaldırarak "Erdoğan gitmeli, Kılıçdaroğlu'nu getirin" gibi söylemlerde doğrudan iç siyasete müdahale ediyor.

Kılıçdaroğlu tetikçi Batı medyasında açık açık söz verdi: Ne yaparsanız izinden gideceğiz!

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDALLARLA DOLU YAZI

Erdoğan'ın gitmesi üzerine yaratılan bir kampanya dilini yöneten Batı medyası, Türkiye'yi kaos, kriz ve anti-demokratik bir ortam bekliyor algısını bu kez de Kılıçdaroğlu'nun katkısıyla pekiştirdi. "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi kurtarın" gibi skandal ifadelerle gündeme gelen The Economist, son olarak kalemi, Kılıçdaroğlu'na verdi. Makalesinde Türkiye'de "demokrasi olmadığı" sözlerine yer veren Kılıçdaroğlu, iktidara gelmesi halinde koşulsuz şartsız Batı'nın izinden gideceğini yineledi.

Kılıçdaroğlu tetikçi Batı medyasında açık açık söz verdi: Ne yaparsanız izinden gideceğiz!

"SEÇİMLER DEMOKRATİK DEĞİL" VURGUSU

Seçimlere katılımda dünyanın en yüksek seviyelerinden birine sahip olan Türkiye için "anti-demokratik" vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu yazısında, "Anti-demokratik ve otoriter bir hükümete karşı Türkiye'deki demokratları bir araya getirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım ve geniş bir demokrasi koalisyonu kurmayı başardık." ifadelerini kullandı.

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