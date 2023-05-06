Giriş Tarihi: 06.05.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 12:02

Kılıçdaroğlu tetikçi Batı medyasında açık açık söz verdi: Ne yaparsanız izinden gideceğiz!

Son dakika haberleri… Türkiye seçimleri tüm dünyanın yakın markajında. 14 Mayıs'a yalnızca sayılı günler kalmışken ABD ve Avrupa medyasında da Batı'ya biat etme sözü veren 7'li koalisyon için propaganda çalışmaları sürüyor. Türkiye demokrasisine gölge düşürmeyi amaçlayan analizlere Erdoğan nefretini de katarak açık bir algı operasyonu yürüten Batı medyasında bu kez Kılıçdaroğlu'nun makalesi yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde bir skandala imza atan ve iddia ettikleri gibi tarafsız bir gazetecilik ilkesi izlemediklerini gözler önüne seren The Economist'e yazan Kılıçdaroğlu, Batı'ya "Siz ne derseniz o" sözünü verdi.