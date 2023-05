Kılıçdaroğlu tetikçi Batı medyasında açık açık söz verdi: Ne yaparsanız izinden gideceğiz!

"İstediğimizi yaptırırız" hedefiyle Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiğini saklamaktan geri durmayan Batı medyasındaki söylemler ise her geçen gün daha saldırgan bir hale bürünüyor. Son günlerde aynı anda tetikçiliğe soyunan The Economist, Der Spiegel, Le Point' ve 'Le'xpress' gibi yayın organları, küresel çetenin sözcülüğünü üstelenen analizlere her geçen gün yenisini ekliyor.