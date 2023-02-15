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Giriş Tarihi: 15.02.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 13:34

'Kimyasal felaket' haberini yapan muhabir yere yatırılıp gözaltına alınmıştı: ABD’de 'basın özgürlüğü'nün ihlal edilişi anbean kamerada!

ABD'de yaşanan çevre felaketinin ardından skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan bir trenin raydan çıkması ile büyük bir çevre felaketi yaşanmış, zehirli kimyasalların çevreye yayılmasıyla bölge sakinlerinde gizemli rahatsızlıklar ve hayvan ölümleri görülmüştü. Her fırsatta 'basın özgürlüğü'nü savunduğunu iddia eden ülkede konuyla ilgili haber takibinde olan muhabir Evan Lambert, canlı yayın sırasında "düzen bozduğu" iddiasıyla yaka paça gözaltına alınmıştı. Olay anının ortaya çıkan görüntüleri bu iddiaları çürütürken ülkedeki ikiyüzlü politikalar bir kez daha tartışma konusu oldu.

AA
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’Kimyasal felaket’ haberini yapan muhabir yere yatırılıp gözaltına alınmıştı: ABD’de ’basın özgürlüğü’nün ihlal edilişi anbean kamerada!

Büyük bir çevre felaketinin yaşandığı ABD'de, basın özgürlüğüne yapılan saldırı konuşuluyor. Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan bir trenin raydan çıkması sonucu sayısız patlama yaşanmış, bölge sakinlerinde gizemli rahatsızlıklar ve hayvan ölümleri görülmeye başlanmıştı. Çevre felaketini takip eden gazeteci Evan Lambert, konuyla ilgili canlı yayın yaptığı sırada yere yatırılarak zorla gözaltına alınmış, her fırsatta basın özgürlüğü vurgusunun yapıldığı ülkedeki ikiyüzlü uygulama tepki çekmişti.

’Kimyasal felaket’ haberini yapan muhabir yere yatırılıp gözaltına alınmıştı: ABD’de ’basın özgürlüğü’nün ihlal edilişi anbean kamerada!

Ohio Valisi Mike DeWine'ın olaya ilişkin basın açıklamasını takip eden gazeteci Lambert, basın açıklamasını canlı olarak aktardığı esnada polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alınmıştı. Yaklaşık beş saat gözaltında kalan Lambert, serbest kaldıktan sonra yaptığı paylaşımda, "Hiçbir haberci, işini yaparken gözaltına alınmayı hak etmez. Ülkemizde bunun yaşanmaması gerektiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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’Kimyasal felaket’ haberini yapan muhabir yere yatırılıp gözaltına alınmıştı: ABD’de ’basın özgürlüğü’nün ihlal edilişi anbean kamerada!

Skandal olayın kamuoyuna yansımasının ardından Vali DeWine olaydan haberi olmadığını söyleyerek durumdan üzüntü duyduğunu ifade etmişti. Çevre felaketinin hükümet tarafından "büyütülmemeye" çalışıldığı söylenmişti.

’Kimyasal felaket’ haberini yapan muhabir yere yatırılıp gözaltına alınmıştı: ABD’de ’basın özgürlüğü’nün ihlal edilişi anbean kamerada!

ABD basınında bazı kaynaklarsa gazetecinin gözaltına alınmasını haklı çıkarmaya çalışmış, Lambert'ın canlı yayın yapmasının Vali'nin sesini bastırdığı iddia edilmişti. Olay anının ortaya çıkan görüntüleri ise, iddiaları çürütür nitelikte.

’Kimyasal felaket’ haberini yapan muhabir yere yatırılıp gözaltına alınmıştı: ABD’de ’basın özgürlüğü’nün ihlal edilişi anbean kamerada!

İDDİALARI ÇÜRÜTEN ANLAR

Yayınlanan görüntülerde, canlı yayını Vali'nin konuştuğu noktadan oldukça uzak bir noktada yapan Lambert'ın o anları yer alıyor. "Yüksek sesle konuştuğu", "Vali'nin konuşmasına müdahale ettiği", "Huzur ve düzeni bozan hareketlerde bulunduğu" iddia edilen Lambert'ın, oldukça sakin bir şekilde yayın yapığı anlaşılıyor.

"Kimyasal felaket" haberini yapan muhabirin yere yatırılıp gözaltına alınma anları kamerada | Video

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