"Kimyasal felaket" haberini yapan muhabirin yere yatırılıp gözaltına alınma anları kamerada | Video

ABD’de yaşanan çevre felaketinin ardından skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan bir trenin raydan çıkması ile büyük bir çevre felaketi yaşanmış, zehirli kimyasalların çevreye yayılmasıyla bölge sakinlerinde gizemli rahatsızlıklar ve hayvan ölümleri görülmüştü. Her fırsatta 'basın özgürlüğü'nü savunduğunu iddia eden ülkede konuyla ilgili haber takibinde olan muhabir Evan Lambert, canlı yayın sırasında “düzen bozduğu” iddiasıyla yaka paça gözaltına alınmıştı. Olay anının ortaya çıkan görüntüleri bu iddiaları çürütürken ülkedeki ikiyüzlü politikalar bir kez daha tartışma konusu oldu.