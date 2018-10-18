Kırım'da katliam! Önce bomba patlattı ardından etrafa ateş açtı

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Kırım'da gerçekleşen saldırı sebebiyle 11'i çocuk 20 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölenlerin on beşinin 18 yaşından küçük olduğunu ve beşinin de okul çalışanı olduğunu aktardı.