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'da katliam! Önce bomba patlattı ardından etrafa ateş açtı

Giriş Tarihi: 18.10.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 11:53
Kırım'da katliam! Önce bomba patlattı ardından etrafa ateş açtı

'ın Kerç kentinde 20 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından bölgede üç gün yas ilan edildi. Görgü tanıkları yaşadıkları dehşeti anlattı.

Kırım'da katliam! Önce bomba patlattı ardından etrafa ateş açtı

Dün 'daki bir okulda meydana gelen patlama sesi ve ardından yaşananlar dünyayı dehşete düşürmüştü. Yetkililer önce olayın terör saldırısı olabileceğini belirtse de geçen zaman gerçekleri ortaya çıkardı.

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Kırım'da katliam! Önce bomba patlattı ardından etrafa ateş açtı

18 yaşındaki Vladislav Roslyakov isimli öğrenci önce el yapımı bomba patlatmış ardından elinde pompalı tüfekle önüne gelene ateş açmıştı.

Kırım'da katliam! Önce bomba patlattı ardından etrafa ateş açtı

Roslyakov'un seri katillere takıntısı olduğu ortaya çıktı. Gencin 1999 yılında Columbine lisesi katliamını gerçekleştiren Eric Harris'i taklit etmek için saldırıdan önce beyaz tshirt giydiği ve pompalı tüfek kullandığı belirlendi.

Kırım'da katliam! Önce bomba patlattı ardından etrafa ateş açtı

Korkunç olayın ardından bölgede 3 gün süre ile yas ilan edildi. 3 günlük yas bugün itibariyle başladı.

Kırım'da katliam! Önce bomba patlattı ardından etrafa ateş açtı

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, 'da gerçekleşen saldırı sebebiyle 11'i çocuk 20 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölenlerin on beşinin 18 yaşından küçük olduğunu ve beşinin de okul çalışanı olduğunu aktardı.

Kırım'da katliam! Önce bomba patlattı ardından etrafa ateş açtı

Saldırı sonrası 44 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilmişti. Saldırı sebebiyle ağır yaralanan 6 kişiden birinin durumunun iyiye gittiği beşininse durumunun kritik olduğu belirtildi.

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