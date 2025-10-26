Körfez ziyareti İsrail’i panikletti: Başkan Erdoğan’dan yeni hamle! ‘Türkiye Gazze’ye yerleşmekle kalmıyor’

"TÜRKİYE AYNI ANDA İKİ KULVARDA İLERLİYOR"

İsrailli gazete, "Görünüşe göre Türkiye aynı anda iki kulvarda ilerliyor: Bir yandan İngiltere ile 40'a kadar yeni Eurofighter uçağının alımını kapsayan bir anlaşma yürütürken, diğer yandan da Başkan Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretler sırasında görüşülen savunma iş birliği kapsamında Katar ve Umman'dan Eurofighter uçağı tahsisini hedefleyen bir girişim yürütüyor." ifadelerini kullandı.