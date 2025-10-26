Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 11:34

Körfez ziyareti İsrail’i panikletti: Başkan Erdoğan’dan yeni hamle! ‘Türkiye Gazze’ye yerleşmekle kalmıyor’

İsrail basını, Türkiye'nin Gazze ve Suriye'deki etkinliğini genişletmesinin ardından Katar ve Umman'da yeni savunma anlaşmalarına imza attığını yazdı. Maariv gazetesi, gelişmiş Eurofighter savaş uçaklarının alım sürecine özellikle dikkat çekerken, İsrail'in bu hamleleri hem yakından izlediğini hem de bölgedeki dengelerin Türkiye lehine değişmesinden rahatsızlık duyduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kuveyt, Katar ve Umman'ı içeren Körfez ülkeleri ziyareti gerçekleştirmişti. Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanmıştı. Ziyaretler kapsamında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alınmıştı.

SAVUNMA ANLAŞMALARI İSRAİL'İ ENDİŞELENDİRİYOR

Başkan Erdoğan'ın bu ziyareti ve özellikle savunma alanındaki ikili anlaşmalar İsrail'i tedirgin etti.

Maariv gazetesi, "Türkiye Gazze ve Suriye'ye yerleşmekle kalmıyor: Başkan Erdoğan'dan yeni bir hamle" başlıklı Analiz haberinde, "Ankara'nın Katar ve Umman ziyaretleri sırasında yeni savunma anlaşmalarına imza attığını, bunlar arasında gelişmiş Eurofighter savaş uçaklarının alımının da bulunduğunu ve bu gelişmenin İsrail'de yakından izlendiğini" aktardı.

İsrailli gazete, Başkan Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiğini ve görüşmede "havacılık ve hava savunması alanları dahil savunma sanayilerinde iş birliğini geliştirmek için ortak adımların" ele alındığını bildirdi.

Maariv, Başkan Erdoğan'ın Körfez turu sırasında, savunma ve sanayi alanlarında ek stratejik mutabakatlara da imza atıldığını, bunlar arasında Türk savunma sanayi şirketleriyle Katarlı ve Ummanlı şirketler arasında iş birliklerinin de yer aldığını belirtti.

EUROFİGHTER ALIMI SİYONİSTLERİN YAKIN TAKİBİNDE

Habere göre, Başkan Erdoğan'ın ziyareti, İngiltere ile Eurofighter Typhoon uçaklarının satın alınmasına yönelik geniş kapsamlı bir anlaşma için yürütülen ileri düzey müzakerelerle aynı zamana denk geldi. Maariv gazetesi, Almanya'nın itirazını kaldırıp 40 uçağın teslimatına onay vermesinin ardından Türkiye'nin 23 Temmuz'da İstanbul'daki IDEF fuarı sırasında İngiltere ile bir ön anlaşma imzaladığını bildirdi.

İsrailli gazete, Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiliz Savunma Bakanı Grant Shapps tarafından imzalanan bu anlaşmanın, tam kapsamlı bir sözleşmenin ön adımı olarak değerlendirildiğini belirtti.

İngiltere merkezli savunma sanayii yayın organı Jane's Defence'a göre, "Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan mutabakat zaptı, Türk Hava Kuvvetleri için Eurofighter Typhoon alım sürecinin ilerlemesine resmi bir yeşil ışık" anlamına geliyor. Haberde, taraflar arasındaki müzakerelerin önümüzdeki haftalarda sözleşme aşamasına geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Haberde, "bu gelişmelerle birlikte Katar ve Umman'ın, Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesini güçlendirmek amacıyla yakın zamanda Türkiye'ye yaklaşık 12 adet Eurofighter savaş uçağını devretmesinin beklendiği" aktarıldı.

"TÜRKİYE AYNI ANDA İKİ KULVARDA İLERLİYOR"

İsrailli gazete, "Görünüşe göre Türkiye aynı anda iki kulvarda ilerliyor: Bir yandan İngiltere ile 40'a kadar yeni Eurofighter uçağının alımını kapsayan bir anlaşma yürütürken, diğer yandan da Başkan Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretler sırasında görüşülen savunma iş birliği kapsamında Katar ve Umman'dan Eurofighter uçağı tahsisini hedefleyen bir girişim yürütüyor." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAMLELERİ TEDİRGİN ETTİ

Maariv, Türkiye'nin Gazze ve Suriye'deki varlığına ek olarak Körfez ülkelerinden savaş uçağı tedarik etme hamlesini, Başkan Erdoğan'ın yeni stratejik adımı olarak yorumladı ve bu gelişmenin İsrail'de ciddi endişe yarattığının altını çizdi.