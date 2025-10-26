Giriş Tarihi: 26.10.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 11:34
Körfez ziyareti İsrail’i panikletti: Başkan Erdoğan’dan yeni hamle! ‘Türkiye Gazze’ye yerleşmekle kalmıyor’
İsrail basını, Türkiye'nin Gazze ve Suriye'deki etkinliğini genişletmesinin ardından Katar ve Umman'da yeni savunma anlaşmalarına imza attığını yazdı. Maariv gazetesi, gelişmiş Eurofighter savaş uçaklarının alım sürecine özellikle dikkat çekerken, İsrail'in bu hamleleri hem yakından izlediğini hem de bölgedeki dengelerin Türkiye lehine değişmesinden rahatsızlık duyduğunu vurguladı.