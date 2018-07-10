Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

İngiltere'de yaşayan bir adam, 2016 yılında hastaneye gittiğinde doktoru ona alerji olduğunu söylemişti... Yoğun şikâyetlerle hastaneye fiden Aaron Winstanley'in doktoru, polenlere karşı alerjisi olduğunu söyleyerek antibiyotik, steorit ve alerji ilaçları verdi. Aaron, durumunun bundan daha karmaşık olduğunu düşünüyordu ama doktoruna inandı. Birkaç ay sonra, Aaron'un bir gözü görmemeye başladı. Tekrar doktora giden Aaron'da kanser tespit edildi. Aaron'ın yakalandığı kanser, nadir bir yumuşak doku kanseriydi. Kanser, ileri safhaları bile gelmişti. Aaron, bir yıl boyunca kemoterapi gördü. İyileştiğini düşünerek zili çalarak hastaneden ayrıldı. Aaron, mutlu anılar yaratmayı kafaya takmıştı. Tüm bu süreçte yanında olan kız arkadaşı Saraya ile evlendi.