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Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

Giriş Tarihi: 10.07.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 17:19
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Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...
Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

'de yaşayan bir adam, 2016 yılında hastaneye gittiğinde doktoru ona alerji olduğunu söylemişti...

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Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...
Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

Yoğun şikâyetlerle hastaneye fiden Aaron Winstanley'in doktoru, polenlere karşı alerjisi olduğunu söyleyerek antibiyotik, steorit ve alerji ilaçları verdi.

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Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...
Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

Aaron, durumunun bundan daha karmaşık olduğunu düşünüyordu ama doktoruna inandı.

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Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...
Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

Birkaç ay sonra, Aaron'un bir gözü görmemeye başladı. Tekrar doktora giden Aaron'da kanser tespit edildi.

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Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...
Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

Aaron'ın yakalandığı kanser, nadir bir yumuşak doku kanseriydi. Kanser, ileri safhaları bile gelmişti.

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Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...
Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

Aaron, bir yıl boyunca kemoterapi gördü. İyileştiğini düşünerek zili çalarak hastaneden ayrıldı.

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Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...
Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

Aaron, mutlu anılar yaratmayı kafaya takmıştı. Tüm bu süreçte yanında olan kız arkadaşı Saraya ile evlendi.

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