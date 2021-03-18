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Koronavirüs mutasyona uğruyor, ama antikorlarımız da mutasyon geçiriyor! Bilim insanları yeni araştırma sonuçlarını paylaştı
Koronavirüsün mutasyona uğraması ve farklı varyantlarının ortaya çıkmasıyla birlikte bağışıklık hakkında sorular gündeme geldi. Baskın varyant olan D614G ile enfekte olduktan sonra veya aşılandıktan sonra gelişen antikorlar bizleri gelecekteki diğer varyantlara karşı koruyacak mı? Bilim insanları bu konuda farklı çalışmalara imza attı ve güzel haberler verdi. İşte konu hakkındaki tüm detaylar...