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mutasyona uğruyor, ama antikorlarımız da mutasyon geçiriyor! Bilim insanları yeni araştırma sonuçlarını paylaştı

Koronavirüsün mutasyona uğraması ve farklı varyantlarının ortaya çıkmasıyla birlikte bağışıklık hakkında sorular gündeme geldi. Baskın varyant olan D614G ile enfekte olduktan sonra veya aşılandıktan sonra gelişen antikorlar bizleri gelecekteki diğer varyantlara karşı koruyacak mı? Bilim insanları bu konuda farklı çalışmalara imza attı ve güzel haberler verdi. İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.03.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 11:34
Koronavirüs mutasyona uğruyor, ama antikorlarımız da mutasyon geçiriyor! Bilim insanları yeni araştırma sonuçlarını paylaştı

Bilim insanları uzun zamandan beridir koronavirüse karşı olan antikor yanıtlarının nasıl geliştiğini inceliyor. Son zamanlarda yapılan birkaç çalışmada, enfeksiyonundan hemen sonra oluşan antikorlarla ile 6 ay sonra tespit edilen antikorlar arasındaki fark karşılaştırıldı. Bulgular hem etkileyici hem de güven verici oldu.

Koronavirüs mutasyona uğruyor, ama antikorlarımız da mutasyon geçiriyor! Bilim insanları yeni araştırma sonuçlarını paylaştı

Enfeksiyondan 6 ay sonra kanda koronavirüse özgü az sayıda antikor olduğu saptandı. Fakat bu antikorların önemli değişikliğe yani mutasyona uğradıkları tespit edildi. Araştırmacılar varyantlarının proteinlere bağlanma yeteneklerini test ettiler ve değişen veya uzmanlara göre olgunlaşan antikorların %83'ünün varyantları tanımada daha iyi olduğunu buldular. Biorxiv'de yayınlanan ve henüz hakem onayından geçmemiş olan bir çalışmaya göre Covid-19'dan 6 ay sonra mevcut olan bazı antikorların, SARS'a neden olan koronavirüs gibi farklı virüsleri de tanımaya başladığı belirtiliyor.

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Koronavirüs mutasyona uğruyor, ama antikorlarımız da mutasyon geçiriyor! Bilim insanları yeni araştırma sonuçlarını paylaştı

BU NASIL MÜMKÜN OLABİLİR?

Antikorları oluşturan B hücreleri, aktif olduktan sonra gelişir. Virüslerin zamanla mutasyona uğrayabileceği biliniyor. B hücrelerimiz de daha iyi antikorlar üretmek için bu mutasyonlardan yararlanabilir.

Koronavirüs mutasyona uğruyor, ama antikorlarımız da mutasyon geçiriyor! Bilim insanları yeni araştırma sonuçlarını paylaştı

ANTİKORLARDAKİ MUTASYONLAR RASTGELE OLMUYOR

Antikorlar ve virüslerin mutasyonu arasında temel bir fark bulunuyor. Çünkü antikorlardaki değişim veya mutasyon rastgele şekilde olmuyor. Bu durum B hücrelerinde bulunan AID isimli enzimden kaynaklanıyor. Bu enzim, antikorun virüsü tanıyan kısmından sorumlu olan DNA'da kasıtlı olarak mutasyonlara neden olur. Bu mutasyon mekanizması yaklaşık 20 yıl önce İngiltere'deki MRC Moleküler Biyoloji Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar tarafından çözüldü.

Koronavirüs mutasyona uğruyor, ama antikorlarımız da mutasyon geçiriyor! Bilim insanları yeni araştırma sonuçlarını paylaştı

AID aktivitesi, B hücrelerinde vücuttaki diğer hücrelerden daha çok mutasyona yol açar. Buna ise Somatic Hypermutation (Somatik Hipermutasyon) adı veriliyor.

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