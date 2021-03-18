Koronavirüs mutasyona uğruyor, ama antikorlarımız da mutasyon geçiriyor! Bilim insanları yeni araştırma sonuçlarını paylaştı

Enfeksiyondan 6 ay sonra kanda koronavirüse özgü az sayıda antikor olduğu saptandı. Fakat bu antikorların önemli değişikliğe yani mutasyona uğradıkları tespit edildi. Araştırmacılar koronavirüs varyantlarının proteinlere bağlanma yeteneklerini test ettiler ve değişen veya uzmanlara göre olgunlaşan antikorların %83'ünün varyantları tanımada daha iyi olduğunu buldular. Biorxiv'de yayınlanan ve henüz hakem onayından geçmemiş olan bir çalışmaya göre Covid-19'dan 6 ay sonra mevcut olan bazı antikorların, SARS'a neden olan koronavirüs gibi farklı virüsleri de tanımaya başladığı belirtiliyor.