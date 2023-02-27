Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Her iki iddia da geçtiğimiz yıllar içinde kendisine destek buldu. Ne var ki herhangi biri ile ilgili kesin bir gerçek ortaya konulamadı. ABD'li gazete Wall Street Journal ise, şoke eden bir raporun ortaya çıktığını duyurdu. ABD Enerji Bakanlığı'nın yeni bir istihbarat raporunu incelediğini duyuran WSJ'a göre koronavirüsün kökeni ile ilgili önemli sonuçlara ulaşıldı.