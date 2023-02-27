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Giriş Tarihi: 27.02.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 10:04

Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Son dakika haberleri: Ortaya çıktığı günden bu yana dünya genelinde yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün nasıl ortaya çıktığına ilişkin şoke edici bir belge ortaya çıktı. Görüldüğü ilk günden bu yana hakkında onlarca iddia ortaya atılan virüsün nereden çıktığı ve nasıl yayıldığıyla ilgili gerçekler bugün hala netlik kazanmış değil. ABD gazetesi Wall Street Journal'ın kamuoyuna duyurduğu yeni bir gelişme ise yıllardır süren gizemi değiştirecek nitelikte. İşte koronavirüsün ortaya çıkışının arkasındaki şoke eden gerçek…

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Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Koronavirüs pandemisi, 2019 yılından bu yana dünyanın gündeminde. Ortaya çıktığı günden bu yana dünya çapında şimdiye dek yaklaşık 7 milyon kişiyi öldüren koronavirüs pandemisinin etkisi azalmış olsa da henüz tamamen geride bırakılmış değil.

Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

İDDİALAR YILLARDIR DOĞRULANAMADI

2019 yılında, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs, dünya tarihine damgasını vuran ölümcül bir salgın başlattı. Salgın, geliştirilen aşılar ve virüsün baskın bir varyantı olan Omicron'la beraber kontrol altına alınmış olsa da dünya henüz normale dönmüş değil.

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Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Salgının başlangıcından bu yana ise virüsün ortaya çıkışıyla ilgili onlarca soru işareti var. Salgının başlangıcına ilişkin yapılan değerlendirmelerle virüsün kaynağının, Çin hükümetine bağlı laboratuvar olduğu iddialarının yanı sıra, Wuhan kentindeki hayvan pazarı olduğuna dair de söylentiler dolaşıyordu.

Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Her iki iddia da geçtiğimiz yıllar içinde kendisine destek buldu. Ne var ki herhangi biri ile ilgili kesin bir gerçek ortaya konulamadı. ABD'li gazete Wall Street Journal ise, şoke eden bir raporun ortaya çıktığını duyurdu. ABD Enerji Bakanlığı'nın yeni bir istihbarat raporunu incelediğini duyuran WSJ'a göre koronavirüsün kökeni ile ilgili önemli sonuçlara ulaşıldı.

Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

RAPOR YENİ BİR İSTİHBARATA DAYANIYOR

WSJ, "'Enerji Bakanlığı Kovid-19 Pandemisinin Büyük Olasılıkla Kaynağının Laboratuvar Sızıntısı Olduğunu Söylüyor" başlıklı haberinde virüsün sıfır noktası olarak kabul edilen Çin ile ilgili ABD'li kaynakların elde ettiği yeni bir bilgiyi duyurdu.

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