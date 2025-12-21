Haberler
Giriş Tarihi: 21.12.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:47
Küstah ittifakın ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye’yi dengelemek için Gazze’de kirli plan!
İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında şekillenen ittifakın perde arkası netleşmeye başladı. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre Atina, Türkiye'yi dengelemek amacıyla Gazze'ye bir mühendislik ekibi göndermeyi planlıyor. Pazartesi günü İsrail'de düzenlenmesi beklenen üçlü zirvede ise Ankara'nın yükselen gücünün görüşmelerin ana başlıklarından biri olacağı ifade ediliyor.