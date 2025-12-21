Küstah ittifakın ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye’yi dengelemek için Gazze’de kirli plan!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.12.2025 13:35 Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:47

İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında şekillenen ittifakın perde arkası netleşmeye başladı. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre Atina, Türkiye'yi dengelemek amacıyla Gazze'ye bir mühendislik ekibi göndermeyi planlıyor. Pazartesi günü İsrail'de düzenlenmesi beklenen üçlü zirvede ise Ankara'nın yükselen gücünün görüşmelerin ana başlıklarından biri olacağı ifade ediliyor.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki ittifak yeni bir boyuta evrilirken, İsrail basınından N12 televizyon kanalı üç ülkenin iş birliğine ilişkin yeni detayları paylaştı.

YUNANİSTAN GAZZE'YE EKİP GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, konuya vakıf birçok kaynağa dayandırarak, Yunanistan'ın, Gazze'ye bir mühendislik ekibi göndermeyi değerlendirdiğini belirtti.

Konunun, pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında yapılacak görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN ETKİ ALANI TEL AVİV VE ATİNA'YI PANİKLETTİ

Kaynaklara göre İsrail, YunanistanGazze'nin geleceğinde aktif rol almaya teşvik ediyor ve iki ülke, Türkiye'nin etki alanını sınırlamak amacıyla ilişkilerini derinleştiriyor.

İsrailli bir siyasi kaynak, "Yunanistan, Gazze'de 'ertesi gün' sürecine dahil olma konusunda kesin bir istek ortaya koydu. Bu, bizim de ilgilendiğimiz bir konu." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL YUNANİSTAN'I GAZZE'DE İSTİYOR"

Aynı kaynak, İsrail'in Gazze'de kurulabilecek gelecekteki bir güçte Yunan varlığı istediğini, ancak henüz somut detaylar üzerinde anlaşmaya varılmadığını vurguladı. Kaynak, "Yunanistan katılmaya hazır olur. Muharip birlikler göndereceğini sanmıyorum; ancak mühendislik gibi destek ve yardımcı birlikler bir seçenek olabilir" dedi.

Miçotakis'in siyasi danışmanı Prof. Sotiris Serbos da N12'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İsrail, Gazze'deki bir sonraki aşamada Yunanistan'ın yer almasını tercih ediyor. İsrail için, bölgede kurulacak gelecekteki güce kimlerin, hangi yetki altında katılacağını belirlemek son derece önemli."

Yunanistan'ın Gazze'de 'ertesi gün' sürecine katılma isteği, geçen hafta kamuoyuna da yansıdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin bölgeye bir "barış gücü" göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Bakan, "Yunanistan'ın İsrail ile her alanda benzersiz bir stratejik ittifakı var." ifadelerini kullandı.

ANKARA KORKUSU YENİ CEPHE AÇTIRDI

Pazartesi günü İsrail'de bir zirve düzenlenmesi bekleniyor. Zirvede Netanyahu, Miçotakis'i ve GKRY lideri Nikos Christodoulides'i ağırlayacak. Üç liderin, Doğu Akdeniz'de iş birliğinin derinleştirilmesine ilişkin birçok başlığı ele alması bekleniyor.

Kanal 12 televizyonu, İsrail ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin temelinde ortak bir rakip olan Türkiye'yi dengeleme ihtiyacı yattığını bildirdi.

Habere göre, İsrail, Türkiye'nin Gazze ve Suriye'de artan etkisinden endişe duyarken, Yunanistan da Ankara'yı ciddi bir tehdit olarak görüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİ ATİNA'YI RAHATSIZ ETTİ

İsrailli siyasi kaynak, "Yunanistan, Türkiye'nin Washington'da özel bir statüye sahip olmasından rahatsız. Bunun nedenlerinden biri de (Başkan Recep Tayyip) Erdoğan ile (ABD Başkanı Donald) Trump arasındaki iyi ilişkiler. Yunanlar, Türkiye'ye karşı mesaj iletebilecek bir ortak olarak bizi görüyor. Türkiye, artan ve rahatsız edici etkisi nedeniyle başbakanlar arasındaki görüşmede mutlaka gündeme gelecek." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE ÜSTÜ KAPALI GÖNDERME"

Miçotakis'in siyasi danışmanı Serbos ise, "Birden fazla senaryoya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu nedenle ülkeler arasındaki askeri iş birliğini derinleştirmek bizim için çok önemli." dedi.

N12, Serbos'un, "Fikir, gelecekte birlikte yürütmemiz gerekebilecek ortak görevler için hazır olmak." ifadelerinin Türkiye'ye üstü kapalı bir gönderme olduğunu belirtti.

YUNANİSTAN MAVİ VATAN DOKTRİNİNİ DENGELEME ARAYIŞINDA

Serbos'a göre pazartesi günü yapılacak görüşme, İsrail ile Yunanistan arasında yeniden ivme kazanan iş birliğinin "ilk ateşi" olacak. Siyasi danışman, iki ülke arasındaki ittifakın, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini dengelemek için hayati olduğunun altını çizdi.

TEL AVİV-ATİNA-LEFKOŞA HATTINDA ORTAK ASKERİ GÜÇ

Yunan medyası, son günlerde Tel Aviv–Atina–Lefkoşa arasında Türkiye'ye karşı üçlü bir iş birliği girişimini gündeme getirdi. Haberlere göre üç ülke savaş gemileri, uçaklar ve 2.500'e kadar asker içeren ortak bir "hızlı müdahale gücü" kurmayı değerlendiriyor.

Bu konuya ilişkin soruya Serbos detay vermekten kaçınsa da söz konusu gücün "ülkelerin deniz ve enerji güvenliğini sağlarken kritik altyapıları nasıl koruyabileceğine dair yürütülen planlama sürecinin bir parçası" olduğunu belirtti.

KÜSTAH İFADELERLE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Serbos küstah ifadelerle, "Bu aynı zamanda bölgede hegemonik hedefleri olan herkese karşı çıkarlarımızı savunma fırsatı. Bu ittifak, Türkiye'ye karşı bir kalkan işlevi görüyor." ifadelerini kullandı.

Serbos ayrıca, Türkiye'nin Şam'daki nüfuzu nedeniyle Yunanistan'ın Suriye'de de ileride bir rol üstlenmeyi değerlendirdiğini açıkladı. Ancak siyasi iradenin henüz net bir planının olmadığı bildirildi.

"Gazze'de yer almak istiyoruz," diyen Serbos, Yunanistan'ın motivasyonlarından birinin Suriye'deki gelişmelerin Doğu Akdeniz'e sıçramasını engellemek olduğunu belirtti.

ZİRVEDE GÖRÜŞÜLECEK DİĞER KONULAR

N12'ye göre, Netanyahu ile Yunan mevkidaşı arasındaki zirvede ayrıca Doğu Akdeniz'de enerji iş birliği ve İsrail ile Yunanistan'dan geçmesi planlanan IMEC koridoru da gündeme gelecek. İki ülkenin, hava savunma sistemlerini de içermesi beklenen büyük bir silah anlaşması üzerinde çalıştığı belirtildi.