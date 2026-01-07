Haberler
Galeri
Latin Amerika ABD karşısında ne kadar güçlü? İşte olası savaş senaryosu!
Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:44
Latin Amerika ABD karşısında ne kadar güçlü? İşte olası savaş senaryosu!
Katar merkezli Al Jazeera'ya göre, ABD'nin Venezuela'ya yönelik büyük çaplı askeri operasyonu ve ardından gelen sert açıklamalar, Washington'ın Latin Amerika'ya müdahaleleri konusundaki tarihsel gerilimleri yeniden gündeme taşıdı. Bölge ülkelerinin askeri kapasiteleri ise ABD ile doğrudan bir çatışmada sınırlı caydırıcılık sunuyor.