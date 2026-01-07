Latin Amerika ABD karşısında ne kadar güçlü? İşte olası savaş senaryosu!

LATİN AMERİKA'DA EN GÜÇLÜ ORDU BREZİLYA

Katar merkezli Al Jazeera'ya göre, 2025 Global Firepower endeksinde Brezilya, Latin Amerika'nın en güçlü ordusuna sahip ülkesi olarak öne çıkıyor ve dünya genelinde 11. sırada yer alıyor. Meksika 32'nci, Kolombiya 46'ncı, Venezuela 50'nci ve Küba ise 67'nci sırada bulunuyor.