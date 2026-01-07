Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Latin Amerika ABD karşısında ne kadar güçlü? İşte olası savaş senaryosu!
Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:44

Latin Amerika ABD karşısında ne kadar güçlü? İşte olası savaş senaryosu!

Katar merkezli Al Jazeera'ya göre, ABD'nin Venezuela'ya yönelik büyük çaplı askeri operasyonu ve ardından gelen sert açıklamalar, Washington'ın Latin Amerika'ya müdahaleleri konusundaki tarihsel gerilimleri yeniden gündeme taşıdı. Bölge ülkelerinin askeri kapasiteleri ise ABD ile doğrudan bir çatışmada sınırlı caydırıcılık sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD ordusu Venezuela'ya karşı geniş kapsamlı bir askeri saldırı düzenledi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı. Söz konusu adım, Latin Amerika ülkeleri genelinde büyük bir sarsıntıya yol açarken, bölgede yeni bir tırmanış endişesini de beraberinde getirdi.

TRUMP'TAN KOLOMBİYA, KÜBA VE MEKSİKA'YA TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi sabahı yaptığı açıklamada Kolombiya, Küba ve Meksika'yı da hedef aldı.

Trump, bu ülkelerin "kendilerine çeki düzen vermemeleri" hâlinde Washington'ın harekete geçebileceğini belirterek, söz konusu tehditleri uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve ABD'nin Batı Yarımküre'deki çıkarlarını koruma gerekçesiyle savundu.

LATİN AMERİKA HÜKÜMETLERİ MÜDAHALEYE MESAFELİ

Haberde Trump'ın hedef aldığı birçok Latin Amerika hükümetinin ABD müdahalesine açıkça karşı çıktığı ancak bu ülkelerin silahlı kuvvetlerinin, ABD'yi caydıracak düzeyde bir askeri kapasiteye sahip olmadığı ifade edildi.

ABD'NİN ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞMASIZ

Al Jazeera'nın aktardığı verilere göre, ABD dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülke konumunda bulunuyor. Washington'ın 2025 yılı savunma bütçesi 895 milyar dolar seviyesinde ve bu rakam, dünyada en fazla harcama yapan sonraki 10 ülkenin toplam savunma bütçesini geride bırakıyor. ABD'nin askeri harcamaları, gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3,1'ine denk geliyor.

LATİN AMERİKA'DA EN GÜÇLÜ ORDU BREZİLYA

Katar merkezli Al Jazeera'ya göre, 2025 Global Firepower endeksinde Brezilya, Latin Amerika'nın en güçlü ordusuna sahip ülkesi olarak öne çıkıyor ve dünya genelinde 11. sırada yer alıyor. Meksika 32'nci, Kolombiya 46'ncı, Venezuela 50'nci ve Küba ise 67'nci sırada bulunuyor.

Bu ülkelerin tamamı; aktif personel sayısı, savaş uçakları, tanklar, donanma unsurları ve savunma bütçeleri gibi temel göstergelerde ABD'nin oldukça gerisinde kalıyor.

KONVANSİYONEL SAVAŞTA ABD EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP

Habere göre, tanklar, hava kuvvetleri ve deniz gücünü içeren klasik bir devletlerarası savaş senaryosunda ABD'nin Latin Amerika ordularına karşı ezici bir üstünlüğü bulunuyor.

ASİMETRİK SAVAŞ VE PARAMİLİTER GÜÇLER ÖNE ÇIKIYOR

Analizde, Latin Amerika ülkelerinin ABD karşısında nispeten öne çıktığı tek alanın, düzenli orduların yanı sıra faaliyet gösteren paramiliter ve düzensiz silahlı yapıların olduğu vurgulanarak, bu grupların asimetrik savaş yöntemleri ve konvansiyonel askeri stratejilere karşı alışılmadık taktikler kullanmalarıyla bilindiği ifade edildi.

KÜBA DÜNYANIN EN BÜYÜK PARAMİLİTER GÜÇLERİNDEN BİRİNE SAHİP

Haberde yer alan Global Firepower verilerine göre, Küba 1,14 milyondan fazla üyeye sahip paramiliter yapılarıyla dünyadaki en büyük üçüncü paramiliter gücü barındırıyor.

Devlet kontrolündeki milisler ve mahalle savunma komitelerinden oluşan bu yapılar, özellikle Bölgesel Birlikler Milisi aracılığıyla dış tehditler veya iç krizlerde düzenli orduya destek sağlıyor.

VENEZUELA'DAKİ 'COLECTİVOS' TARTIŞMA KONUSU

Katar merkezli habere göre, Venezuela'da "colectivos" olarak bilinen hükümet yanlısı silahlı sivil gruplar, siyasi kontrol sağlamak ve muhalefeti bastırmakla suçlanıyor.

Resmî olarak silahlı kuvvetlerin parçası olmasalar da, özellikle Nicolas Maduro dönemindeki toplumsal olaylarda devletin hoşgörüsü veya desteğiyle hareket ettikleri yönünde yaygın bir kanaat bulunuyor.

KOLOMBİYA'DA PARAMİLİTER MİRAS SÜRÜYOR

Analize göre, Kolombiya'daki sağcı paramiliter gruplar 1980'lerde solcu gerillalarla mücadele amacıyla ortaya çıktı. 2000'lerin ortasında resmen silahsızlandırılmalarına rağmen, bu yapıların bir kısmı suç örgütleri veya neo-paramiliter gruplar olarak kırsal bölgelerde varlığını sürdürmeye devam ediyor.

İlk dönem örgütlenmelerin, Soğuk Savaş yıllarında ABD'li karşı-ayaklanma danışmanlarının yönlendirmeleriyle şekillendiği belirtiliyor.

MEKSİKA'DA KARTELLER FİİLÎ PARAMİLİTER GÜÇ GİBİ

Haberde, Meksika'da ağır silahlı uyuşturucu kartellerinin fiilen paramiliter güçler gibi hareket ettiği, Eski askerler tarafından kurulan Zetas gibi örgütlerin, askeri düzeyde silahlarla donanmış durumda ve bazı bölgelerde devlet otoritesine meydan okuyacak ölçüde fiilî kontrol sağladığına vurgu yapıldı.

Bu tablo karşısında Meksika ordusunun, giderek artan şekilde iç güvenlik ve kolluk görevlerinde kullanıldığına dikkat çekildi.

İŞTE ABD KARŞISINDA LATİN AMERİKA ÜLKELERİNİN ASKERİ GÜCÜ

KÜBA:

Dünyanın en güçlü 67. Ordusuna sahip

Aktif personel sayısı: 45,500

Askeri uçak sayısı: 31

Muharebe tank sayısı: 113

Deniz varlıkları: 19

Askeri bütçe: 4,5 milyar dolar

Paramiliter güç sayısı: 1 milyon 145 bin

VENEZUELA:

Dünyanın en güçlü 50. Ordusuna sahip

Aktif personel sayısı: 109,000

Askeri uçak sayısı: 229

Muharebe tank sayısı: 172

Deniz varlıkları: 34

Askeri bütçe: 4,09 milyar dolar

Paramiliter güç sayısı: 220 bin

KOLOMBİYA:

Dünyanın en güçlü 46. Ordusuna sahip

Aktif personel sayısı: 293,200

Askeri uçak sayısı: 436

Muharebe tank sayısı: 0

Deniz varlıkları: 233

Askeri bütçe: 10,5 milyar dolar

Paramiliter güç sayısı: 150 bin

MEKSİKA:

Dünyanın en güçlü 32. Ordusuna sahip

Aktif personel sayısı: 412 bin

Askeri uçak sayısı: 433

Muharebe tank sayısı: 0

Deniz varlıkları: 167

Askeri bütçe: 7,6 milyar dolar

Paramiliter güç sayısı: 120 bin

ABD:

Dünyanın en güçlü 1. Ordusuna sahip

Aktif personel sayısı: 1,33 milyon

Askeri uçak sayısı: 13,043

Muharebe tank sayısı: 4,640

Deniz varlıkları: 440

Askeri bütçe: 895 milyar dolar

Paramiliter güç sayısı: 0