Giriş Tarihi: 27.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
15:52
Lübnan kararının ardından ilk kez konuştu! Netanyahu’dan ateşkes itirafı: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz!
Son dakika haberleri: İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes kararı dünya gündemine damga vurdu. Sabah saatlerinde kesinleşen ve uygulamaya konulan ateşkes kararı sonrası bölgede gerilim sürerken bir son dakika haberi İsrail'den geldi. Katliamın ve işgalin başrolündeki isim Başbakan Binyamin Netanyahu, ateşkesi kabul etmesinin ardındaki nedenleri açıkladı.