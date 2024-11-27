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Giriş Tarihi: 27.11.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:52

Lübnan kararının ardından ilk kez konuştu! Netanyahu’dan ateşkes itirafı: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz!

Son dakika haberleri: İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes kararı dünya gündemine damga vurdu. Sabah saatlerinde kesinleşen ve uygulamaya konulan ateşkes kararı sonrası bölgede gerilim sürerken bir son dakika haberi İsrail'den geldi. Katliamın ve işgalin başrolündeki isim Başbakan Binyamin Netanyahu, ateşkesi kabul etmesinin ardındaki nedenleri açıkladı.

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Lübnan kararının ardından ilk kez konuştu! Netanyahu’dan ateşkes itirafı: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz!

Son dakika haberleri: Dünyanın gözü, Orta Doğu'da İsrail'in mimarı olduğu kaosta. Gazze işgaliyle başlayan ve giderek tüm sınır bölgelerine yayılan İsrail saldırı aralıksız sürerken gelen Lübnan kararı dünya gündeminde deprem etkisi yarattı. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.

Lübnan kararının ardından ilk kez konuştu! Netanyahu’dan ateşkes itirafı: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz!

İSRAİL LÜBNAN'A SALDIRAMAYACAK

Antlaşmaya göre İsrail Lübnan'a karadan, denizden veya havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmeyecek. Hizbullah ve Lübnan'daki diğer silahlı gruplar da İsrail'e karşı herhangi bir saldırıda bulunmayacak. Lübnan'da her türlü silah satışı, tedariki ve üretimi Lübnan hükümetinin denetimi altında olacak. Ruhsatsız her türlü altyapı tesisi veya askeri bölge yok edilecek ve yasa dışı silahlara el konulacak. Lübnan, kendi güvenlik güçlerini üzerinde anlaşılan güvenlik planı doğrultusunda sınır hattı boyunca konuşlandıracak.

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Lübnan kararının ardından ilk kez konuştu! Netanyahu’dan ateşkes itirafı: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz!

60 GÜN İÇİNDE GERİ ÇEKİLECEKLER

İsrail ise kendi güçlerini 60 gün içinde kademeli olarak Mavi Hat'tın ötesine çekecek. Lübnan'ın resmi güvenlik güçleri ülkede silah taşıma ve operasyon yapma yetkisine sahip tek grup olacak. ABD, İsrail ile Lübnan arasında tanınmış kara sınırları oluşturulması için dolaylı müzakereleri teşvik edecek. İsrail ve Lübnan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek. İsrail ile Lübnan arasındaki taahhütlerin uygulanması ve denetimi için ortak bir komite oluşturulacak.

Lübnan kararının ardından ilk kez konuştu! Netanyahu’dan ateşkes itirafı: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz!

Olay yaratan karar sonrası Netanyahu, ilk kez konuştu. Yaptığı yayında ateşkesi "kabul etmesinin" nedenlerini açıklayan Netanyahu, işgal planı madde madde anlattı.

Lübnan kararının ardından ilk kez konuştu! Netanyahu’dan ateşkes itirafı: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz!

Netanyahu konuşmasında, "Ateşkesi kabul etmemizin 3 ana sebebi var. Birincisi: İran tehdidine odaklanmak istememiz. " ifadeleriyle sonraki hedefinin İran olduğunun altını çizdi.

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