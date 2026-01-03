Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Maduro Çinli heyetle özel bir görüşme gerçekleştirdi: Venezuela saldırısı öncesi kritik zirve! 600'ü aşkın anlaşma masada
Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:58

Venezuela basınında yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Latin Amerika ve Karayipler Özel Temsilcisi Qiu Xiaoqi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik artan deniz baskısı ve petrol tankerlerine el koyma girişimlerinin gölgesinde Karakas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve siyasi dayanışmanın "kırılmaz" olduğu mesajı verildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Latin Amerika ve Karayipler Özel Temsilcisi Qiu Xiaoqi, Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro tarafından kabul edildi.

MİRAFLORES'TE KRİTİK ZİRVE: 600'Ü AŞKIN ANLAŞMA MASADA

Venezuela merkezli Orinoco Tribune haber kuruluşunun aktardığına göre, cuma günü Miraflores Sarayı'nda gerçekleşen üst düzey görüşmede, Çin ve Venezuela arasında yürürlükte olan 600'ün üzerindeki ikili anlaşma gözden geçirildi. Devlet televizyonuna yansıyan görüntülerde, Maduro'nun Çin heyetini Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez ve Dışişleri Bakanı Yván Gil ile birlikte karşıladığı görüldü.

Analistler, görüşmenin yalnızca ekonomik iş birliğiyle sınırlı kalmadığını, ABD'nin son dönemde tırmandırdığı askeri baskılar ve Venezuela'ya yönelik fiili deniz ablukasına karşı ortak stratejilerin de ele alındığını belirtiyor.

MADURO'DAN Şİ CİNPİNG'E "KARDEŞÇE DESTEK" VURGUSU

Orinoco Tribune'ye göre, Devlet Başkanı Nicolás Maduro görüşme sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Venezuela'ya verdiği "abi olarak kardeşçe destek" için teşekkür etti. Maduro, Şi'yi "dünyaya güçlü mesajlar veren bir lider" olarak tanımladı.

Çin'in Özel Temsilcisi Qiu Xiaoqi ise iki ülkenin kendini kanıtlamış stratejik ortaklar olduğunu vurgulayarak, Venezuela'nın Çin açısından hem siyasi hem de ekonomik anlamda önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

ÇİN'DEN ABD'YE SERT TEPKİ: "ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR"

Habere göre, Pekin yönetimi Ağustos ayından bu yana ABD'nin Karayipler'de, Venezuela karasularına yakın bölgelerde yürüttüğü hava ve deniz faaliyetlerini defalarca kınadı. Çin, aralarında Çin'e gitmesi planlananların da bulunduğu iki Venezuela petrol tankerine el konulmasını uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendiriyor.

DİPLOMATİK CEPHEDE ORTAK DURUŞ

Venezuela merkezli Orinoco Tribune'ye göre, Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil, kısa süre önce Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerini ve "emperyalist saldırganlığı" ele aldı. Gil, bu tür tek taraflı adımların yalnızca Venezuela'yı değil, Latin Amerika ve Karayipler'deki diğer ülkeleri de hedef aldığını vurguladı.

Gil açıklamasında, Çin'in Venezuela'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve istikrarını savunma konusundaki kararlı desteğinin altını çizdi.

PEKİN: TEK TARAFLI YAPTIRIMLARIN HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, 22 Aralık'ta düzenlenen basın toplantısında Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmeyen ve uluslararası hukukta karşılığı bulunmayan tek taraflı yaptırımlara sistematik olarak karşı çıktığını ifade etti.

Lin, "Venezuela'nın diğer ülkelerle karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini bağımsız şekilde geliştirme hakkı vardır," diyerek uluslararası toplumun da bu meşru hakkı desteklediğini belirtti.

KARAKAS–PEKİN HATTINDA İTTİFAK GÜÇLENİYOR

Orinoco Tribune'ye göre, Çin heyetinde Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Dairesi Direktörü Liu Bo, Direktör Yardımcısı Wang Hao, bölge ataşesi Liu Xen ve Karakas Büyükelçisi Lan Hu da yer aldı. Heyete başkanlık eden Qiu Xiaoqi'nin, 2021'den bu yana Çin'in bölgedeki stratejik ilişkilerini güçlendirmekle görevli olduğu ve Venezuela'yı birçok kez ziyaret ettiği belirtildi.

Venezuela Devlet Başkanlığı Basın Ofisi, bu ziyaretin Karakas ile Pekin arasındaki "kırılmaz kardeşliğin" bir kez daha teyit edilmesi anlamına geldiğini vurguladı. Venezuela merkezli haber kuruluşu, söz konusu temasların Çin'in Venezuela'yı yalnızca bir ticaret ve enerji ortağı olarak değil, Küresel Güney'in egemen kalkınma arayışında kilit bir siyasi müttefik olarak gördüğünü ortaya koyduğunu aktarıyor.