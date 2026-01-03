Maduro Çinli heyetle özel bir görüşme gerçekleştirdi: Venezuela saldırısı öncesi kritik zirve! 600’ü aşkın anlaşma masada

MADURO'DAN Şİ CİNPİNG'E "KARDEŞÇE DESTEK" VURGUSU

Orinoco Tribune'ye göre, Devlet Başkanı Nicolás Maduro görüşme sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Venezuela'ya verdiği "abi olarak kardeşçe destek" için teşekkür etti. Maduro, Şi'yi "dünyaya güçlü mesajlar veren bir lider" olarak tanımladı.

Çin'in Özel Temsilcisi Qiu Xiaoqi ise iki ülkenin kendini kanıtlamış stratejik ortaklar olduğunu vurgulayarak, Venezuela'nın Çin açısından hem siyasi hem de ekonomik anlamda önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.