Maduro Çinli heyetle özel bir görüşme gerçekleştirdi: Venezuela saldırısı öncesi kritik zirve! 600’ü aşkın anlaşma masada
Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:58
Venezuela basınında yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Latin Amerika ve Karayipler Özel Temsilcisi Qiu Xiaoqi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik artan deniz baskısı ve petrol tankerlerine el koyma girişimlerinin gölgesinde Karakas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve siyasi dayanışmanın "kırılmaz" olduğu mesajı verildi.