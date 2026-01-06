Maduro’yu neden Kübalı askerler koruyordu? Venezuela ordusu hakkında o gerçek ortaya çıktı!

MADURO DÖNEMİNDE KÜBA'NIN ETKİSİ ARTTI

Maduro'nun Küba ile bağı sadece siyasi değil, kişisel de. Gençliğinde sendikal eğitim almak için Küba'ya gitti, komünist partiye bağlı Nico Lopez Enstitüsü'nde eğitim gördü. Bu süreç, onun Havana ile ideolojik ve kadrosal bağını güçlendirdi.

Bu nedenle Maduro döneminde Küba'nın Venezuela'daki etkisi Chavez dönemine kıyasla daha da arttı.