Maduro’yu neden Kübalı askerler koruyordu? Venezuela ordusu hakkında o gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.01.2026 13:46
ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyon sonrası ortaya çıkan tablo, Maduro'nun kendi ordusu yerine neden Kübalı güvenlik güçlerine yaslandığını gözler önüne serdi. Ordu içindeki darbe ve ihanet korkusu, Caracas'ı Havana'ya bağımlı hale getirirken, bu tercihin bedelini ise Kübalı personel ağır kayıplarla ödedi.