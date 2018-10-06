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çekilen çıplak fotoğraflar, olay yarattı!

Giriş Tarihi: 06.10.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 12:10
Mağarada çekilen çıplak fotoğraflar, olay yarattı!

yaşayan bir adamın turist kadınlarla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada yayınlaması, ortalığı karıştırdı.

Mağarada çekilen çıplak fotoğraflar, olay yarattı!

47 yaşındaki Lothario Chatupoom Losiri, Tayland'ın dünyaca ünlü Koh Phangan adasındaki bir yaşıyor.

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Mağarada çekilen çıplak fotoğraflar, olay yarattı!

Turistler arasında oldukça popüler olan adam, aralarında genç kızların da bulunduğu onlarca iğrenç fotoğraflar yayınladı.

Mağarada çekilen çıplak fotoğraflar, olay yarattı!

Oraya gelen turistlerin yatağında yatarken fotoğraflarını çekti.

Mağarada çekilen çıplak fotoğraflar, olay yarattı!

Facebook hesabından yaptığı paylaşımlarda bu kadınlarla övünen adam, adada yaşayanları çıldırttı.

Mağarada çekilen çıplak fotoğraflar, olay yarattı!

Yerel halkın araması üzerine polis adamın peşine düştü.

Mağarada çekilen çıplak fotoğraflar, olay yarattı!

yapılan aramada şüpheli bir şeye rastlanmadı.

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