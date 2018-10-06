Mağarada çekilen çıplak fotoğraflar, olay yarattı!

Mağarada yaşayan bir adamın turist kadınlarla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada yayınlaması, ortalığı karıştırdı. 47 yaşındaki Lothario Chatupoom Losiri, Tayland'ın dünyaca ünlü Koh Phangan adasındaki bir mağarada yaşıyor. Turistler arasında oldukça popüler olan adam, aralarında genç kızların da bulunduğu onlarca iğrenç fotoğraflar yayınladı. Oraya gelen turistlerin yatağında yatarken fotoğraflarını çekti. Facebook hesabından yaptığı paylaşımlarda bu kadınlarla övünen adam, adada yaşayanları çıldırttı. Yerel halkın araması üzerine polis adamın peşine düştü. Mağarada yapılan aramada şüpheli bir şeye rastlanmadı.