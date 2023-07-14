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Haberler Galeri Meşhur tatlımız dünyanın en lezzetli sokak tatlıları listesinde zirvede! Dünyaca ünlü yemek sitesi 2 Türk tatlısını övgüye boğdu
Giriş Tarihi: 14.07.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 16:35

Meşhur tatlımız dünyanın en lezzetli sokak tatlıları listesinde zirvede! Dünyaca ünlü yemek sitesi 2 Türk tatlısını övgüye boğdu

Yemek konusunda referans siteler arasında yer alan, dünya mutfağı konusunda uzmanlaşan Tasteatlas adlı site, dünyanın en lezzetli 50 sokak tatlısını sıraladı. Listeye Uzak Doğu, Güney Asya ve Güney Amerika damga vururken, listenin zirvesinde dünyaca ünlü tatlımız yer alıyor. Listede 50. sırada yer alan Gürcü tatlısı churchkhela, cevizli sucuğun Gürcistan'da yapılmış hali olarak listede bulunuyor. Daha önce mercimek çorbasını en lezzetli 5. Çorba olarak seçen Tasteatlas, yuvarlama yemeğimize benzeyen Youvarlakia adlı Yunan çorbasını 20'nci sıraya koymuştu. Avrupa mutfağı listede nispeten daha az yer alırken, Portekiz ve İspanya Avrupa'yı en çok temsil eden yerel mutfaklar olarak göze çarpıyor.

Meşhur tatlımız dünyanın en lezzetli sokak tatlıları listesinde zirvede! Dünyaca ünlü yemek sitesi 2 Türk tatlısını övgüye boğdu

Tasteatlas dünyanın en lezzetli 50 sokak tatlısını okuyucuları için sıraladı. Listede 2 Türk tatlısı yer bulurken, birinci sırada meşhur Portekiz tatlısı pastel de nata yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından tatlılar arasından iki tatlımızsa, site tarafından övgüye boğuldu.

Meşhur tatlımız dünyanın en lezzetli sokak tatlıları listesinde zirvede! Dünyaca ünlü yemek sitesi 2 Türk tatlısını övgüye boğdu

30. SIRADA LOKMA VAR

Listenin ilk 10 sırasına geçmeden önce listede 30. sırada kendine yer bulan lokma tatlımızı inceleyelim. Sitede tatlının ilk olarak Yunanistan ya da Türkiye'de yapılmaya başlandığı, kökenlerininse Arap kültüründen geldiği belirtiliyor. Özellikle ülkemizin Ege bölgesinde ölülerin ardından Lokma dökülürken, tatlıcılarda da sürekli tüketilen tatlılar arasında yer alıyor.

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Meşhur tatlımız dünyanın en lezzetli sokak tatlıları listesinde zirvede! Dünyaca ünlü yemek sitesi 2 Türk tatlısını övgüye boğdu

CEVİZLİ SUCUĞUN GÜRCÜ USULÜ DE LİSTEDE

Listeyi gezenlerin direkt olarak dikkatini çekecek yemekler arasında churchkhela geliyor. Tasteatlas geleneksel Gürcü tatlısı olarak sunum yaparken, kökeninin Kafkasya'dan geldiğini belirtmekte. Gürcü mutfağında yeni yıl ve bayramlarda tüketilen tatlı, ülkemizde daha çok doğu illerinde üretilip tüketilmekte. Üzün şırasına iple dizilen ceviz batırılıp kurumaya bekletilen cevizli sucuğun son yıllarda yeni yapılış yöntemleri de çıkmış durumda.

Şimdiyse listenin ilk 10 sırasına bakalım

Meşhur tatlımız dünyanın en lezzetli sokak tatlıları listesinde zirvede! Dünyaca ünlü yemek sitesi 2 Türk tatlısını övgüye boğdu

10. POFFERTJES

Geleneksel Hollanda tatlısıdır. Küçük, yuvarlak ve şişkin bir pankek olarak tanımlanabilir. Atıştırmalık olarak servis edilen tatlının üzerine eritilmiş yağ ve pudra şekeri dökülmekte. Noel ve yeni yılda özellikle tüketilmektedir.

Meşhur tatlımız dünyanın en lezzetli sokak tatlıları listesinde zirvede! Dünyaca ünlü yemek sitesi 2 Türk tatlısını övgüye boğdu

9. GAUFRE

Belçika'nın belki de en meşhur tatlıları arasında yer alan Gaufre, ülkemizde waffle olarak satılmakta.

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