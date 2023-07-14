Giriş Tarihi: 14.07.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 16:35

Meşhur tatlımız dünyanın en lezzetli sokak tatlıları listesinde zirvede! Dünyaca ünlü yemek sitesi 2 Türk tatlısını övgüye boğdu

Yemek konusunda referans siteler arasında yer alan, dünya mutfağı konusunda uzmanlaşan Tasteatlas adlı site, dünyanın en lezzetli 50 sokak tatlısını sıraladı. Listeye Uzak Doğu, Güney Asya ve Güney Amerika damga vururken, listenin zirvesinde dünyaca ünlü tatlımız yer alıyor. Listede 50. sırada yer alan Gürcü tatlısı churchkhela, cevizli sucuğun Gürcistan'da yapılmış hali olarak listede bulunuyor. Daha önce mercimek çorbasını en lezzetli 5. Çorba olarak seçen Tasteatlas, yuvarlama yemeğimize benzeyen Youvarlakia adlı Yunan çorbasını 20'nci sıraya koymuştu. Avrupa mutfağı listede nispeten daha az yer alırken, Portekiz ve İspanya Avrupa'yı en çok temsil eden yerel mutfaklar olarak göze çarpıyor.