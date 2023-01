Giriş Tarihi: 21.01.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 10:36

Moskova’da hava saldırısı paniği! Yeni bir savaş kapıda mı? Bu görüntüler çok konuşuldu

Rusya Ukrayna savaşında 1 yılın geride kalmasına sayılı günler kaldı. Ukrayna'ya karşı güç kaybettiği konuşulan Rusya'nın her an nükleer silah seçeneğini kullanacağı kulislerde konuşulurken başkent Moskova'dan dikkat çeken görüntüler geldi. Askeri binaların çatısındaki hareketlilik dikkat çekerken uzmanlar yeni bir saldırının başlamasının an meselesi olduğu konusunda uyarıda bulundu.