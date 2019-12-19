NASA'dan korkutan paylaşım! Dünyayı büyük bir tehlike bekliyor

NASA tarafından dünyayla paylaşılan bir harita korkutucu bir gerçeği gözler önüne serdi. Dünya adeta kızarıyor! Dünyamızın iklimi her geçen yıl daha anormal bir hal alıyor. Küresel ısınma Türkiye ve dünyamızı olumsuz şekilde etkilemekte. Küresel ısınma nedeniyle dünya haritasının değişme ihtimali var. Kasım ayını geride bıraktık; ancak NASA'nın yayınladığı ve Kasım ayındaki sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita oldukça endişe verici. Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırılmıştı.