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'dan korkutan paylaşım! Dünyayı büyük bir tehlike bekliyor

tarafından dünyayla paylaşılan bir harita korkutucu bir gerçeği gözler önüne serdi. Dünya adeta kızarıyor! Dünyamızın iklimi her geçen yıl daha anormal bir hal alıyor. Küresel ısınma Türkiye ve dünyamızı olumsuz şekilde etkilemekte. Küresel ısınma nedeniyle dünya haritasının değişme ihtimali var. Kasım ayını geride bıraktık; ancak NASA'nın yayınladığı ve Kasım ayındaki sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita oldukça endişe verici. Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırılmıştı.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 07:04 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 08:01
NASA'dan korkutan paylaşım! Dünyayı büyük bir tehlike bekliyor

'nın yayınladığı ve Kasım ayındaki sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita oldukça endişe verici.

NASA'dan korkutan paylaşım! Dünyayı büyük bir tehlike bekliyor

Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırıldı.

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NASA'dan korkutan paylaşım! Dünyayı büyük bir tehlike bekliyor

Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek "kaydedilen en sıcak ay" olabilir.

NASA'dan korkutan paylaşım! Dünyayı büyük bir tehlike bekliyor

Alaska'da altı gün üst üste termometreler 26 derecenin üstünü göstererek önceki rekorları aştı. Rusya'nın kuzeyinde Arktik bölgede milyonlarca hektarlık alanda yangın çıktı. Hindistan'da su sıkıntısı baş gösterdi, Japonya'da 5 bin kişi sıcağın etkisiyle hastanede tedavi altına alındı.

NASA'dan korkutan paylaşım! Dünyayı büyük bir tehlike bekliyor

Diğer yandan aşırı ısınma ile birlikte buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

NASA'dan korkutan paylaşım! Dünyayı büyük bir tehlike bekliyor

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.

NASA'dan korkutan paylaşım! Dünyayı büyük bir tehlike bekliyor

Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

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