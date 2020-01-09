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NASA'nın paylaştığı son fotoğraflar korkunç tabloyu ortaya çıkardı! 'daki ...

Dünya aylardır 'daki yangını çaresizce izliyor. Bir kıta adeta cayır cayır yanıyor. Bir türlü durdurulamayan Avustralya yangınının faturası da çok ağır oldu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uydu fotoğrafları, Avustralya'da soyları tehlike altında olan pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Kanguru Adası'nın üçte birinin yandığına işaret ediyor. Öte yandan En az 25 kişinin öldüğü yangınlarda 480 milyon hayvanın can verdiği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 08:01 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 08:16
NASA'nın paylaştığı son fotoğraflar korkunç tabloyu ortaya çıkardı! Avustralya'daki yangın...

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uydu fotoğrafları, 'da soyları tehlike altında olan pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Kanguru Adası'nın üçte birinin yandığına işaret ediyor.

NASA'nın paylaştığı son fotoğraflar korkunç tabloyu ortaya çıkardı! Avustralya'daki yangın...

Terra uydusunun fotoğraflarında daha önce yeşil olan alanların kahverengiye dönüştüğü görülüyor.

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NASA'nın paylaştığı son fotoğraflar korkunç tabloyu ortaya çıkardı! Avustralya'daki yangın...

İşte adanın son hali!

NASA'nın paylaştığı son fotoğraflar korkunç tabloyu ortaya çıkardı! Avustralya'daki yangın...

CNN'in haberine göre NASA yetkilileri "ekolojik bir trajedi" diye tanımlandıkları yangında üçte biri koruma altındaki doğal parklardan oluşan adada 155 bin hektarlık bir alanının yandığının tahmin edildiğini açıkladı.

NASA'nın paylaştığı son fotoğraflar korkunç tabloyu ortaya çıkardı! Avustralya'daki yangın...

Güney eyaletine bağlı Kanguru Adası, denizaslanları, koala, ornitorenk ve kıtaya özgü pek çok kuş türüyle biliniyor.

Adanın Batı ucundaki Flinders Chase Ulusal Parkı ise penguen kolonilerini barındırıyor.

NASA'nın paylaştığı son fotoğraflar korkunç tabloyu ortaya çıkardı! Avustralya'daki yangın...

Adada 25 bin koala öldü

Eyalet hükümeti yetkililerine göre Kanguru Adası'ndaki yangınlar Aralık'tan beri devam ediyor.

NASA'nın paylaştığı son fotoğraflar korkunç tabloyu ortaya çıkardı! Avustralya'daki yangın...

Yangında şimdiye kadar iki kişinin öldüğü açıklandı. Uzmanlar, adada en az 25 bin koalanın öldüğünü belirtiyor.

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