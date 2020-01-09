NASA'nın paylaştığı son fotoğraflar korkunç tabloyu ortaya çıkardı! Avustralya'daki yangın...
NASA'nın paylaştığı son fotoğraflar korkunç tabloyu ortaya çıkardı! Avustralya'daki yangın...
Dünya aylardır Avustralya'daki yangını çaresizce izliyor. Bir kıta adeta cayır cayır yanıyor. Bir türlü durdurulamayan Avustralya yangınının faturası da çok ağır oldu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uydu fotoğrafları, Avustralya'da soyları tehlike altında olan pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Kanguru Adası'nın üçte birinin yandığına işaret ediyor. Öte yandan En az 25 kişinin öldüğü yangınlarda 480 milyon hayvanın can verdiği tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 09.01.2020
08:01
Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
08:16
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