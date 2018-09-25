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ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!

Giriş Tarihi: 25.09.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 09:52
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ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!
National Geographic ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!

İçindeki 239 kişi ile sır olan MH370 sefer sayılı uçağın başına neler geldiğini bir belgeselde yayınlayan uluslararası kanala göre, uçakradarla irtibat kesildikten sonra güneye doğru döndü ve altı saat kadar havada uçtu. Yakıtı biten ve otomatik pilotu kapanan uçak, hızla alçalıp okyanusa çakıldı.

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ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!
National Geographic ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!

MH370 sefer sayılı yolcu uçağı kaybolduğunda, takvimler 8 Mart 2014'ü gösteriyordu.

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ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!
National Geographic ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalanıp Çin'in başkenti Pekin'e doğru seyreden uçaktan bir daha haber alınamadı.

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ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!
National Geographic ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!

Aradan geçen dört yılı aşkın sürenin ardından kanalı, uçağın ölüm sarmalına girdiği son onlarını ekrana getiren bir belgesel yayınladı.

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ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!
National Geographic ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!

Drain The Oceans adlı belgeselde, daha önce hiç görülmeyen bir canlandırmaya başvuruldu ve uçağın okyanusa çarpmadan önce Hint Okyanusu üzerindeki uydularla sinyal alışverişi yaptığı ileri sürüldü.

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ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!
National Geographic ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!

'e göre, içerisinde 239 kişi olan Boeing 777 tipi uçak uydu verilerine göre radarla irtibat kaybolduktan sonra güneye doğru döndü ve altı saat kadar havada uçtu.

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ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!
National Geographic ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!

Drain The Oceans'ın canlandırmasına göre, yakıtı biten ve otomatik pilotu kapanan Malezya Havayolları uçağı, hızla alçalıp okyanusa çakıldı.

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