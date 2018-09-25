National Geographic ekrana getirdi: Kayıp uçak böyle düştü!

İçindeki 239 kişi ile sır olan MH370 sefer sayılı uçağın başına neler geldiğini bir belgeselde yayınlayan uluslararası kanala göre, uçakradarla irtibat kesildikten sonra güneye doğru döndü ve altı saat kadar havada uçtu. Yakıtı biten ve otomatik pilotu kapanan uçak, hızla alçalıp okyanusa çakıldı.