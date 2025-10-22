Giriş Tarihi: 22.10.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:42
Netanyahu’nun Türk askeri korkusu! İlk kez konuştu: Bu konuda güçlü görüşlerim var
Türkiye'nin Gazze'deki varlığı devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamada bulundu. Türk askerinin Gazze'ye gönderilmesi konusunda endişelerini dile getiren Netanyahu, üstü kapalı şekilde buna karşı olduğunu ifade ederek "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? ifadelerini kullandı.