Haberler Galeri Netanyahu’nun Türk askeri korkusu! İlk kez konuştu: Bu konuda güçlü görüşlerim var
Giriş Tarihi: 22.10.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:42

Netanyahu’nun Türk askeri korkusu! İlk kez konuştu: Bu konuda güçlü görüşlerim var

Türkiye'nin Gazze'deki varlığı devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamada bulundu. Türk askerinin Gazze'ye gönderilmesi konusunda endişelerini dile getiren Netanyahu, üstü kapalı şekilde buna karşı olduğunu ifade ederek "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'de varılan ateşkes sürecinin zorlu geçeceğini ancak devam edeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. İkili, heyetler arası görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR GÖREV VAR"

Gazze'deki ateşkes sürecine değinen Vance, Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve Hamas'ın İsrail için yeniden tehdit oluşturmaması gibi hedeflerin önemine dikkat çekti. "Önümüzde çok zorlu bir görev var." diyen Vance, sürecin kolay olmayacağını ancak ateşkesin sürmesi konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

ABD'NİN BASKISINDAN RAHATSIZ OLDU

İsrail Başbakanı Netanyahu ise, "ABD'nin baskısı sonucu ateşkesi sürdürdükleri" yönündeki haberlere yanıt verdi. Netanyahu, "Biz ABD'nin himayesinde değiliz. İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparız." dedi.

NETANYAHU'YU TÜRK ORDUSU ENDİŞESİ SARDI

Netanyahu, Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gönderilmesi ihtimaline ilişkin soruya da dolaylı bir yanıt vererek "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz." dedi.

İsrail basınında yakın zamanda, Netanyahu'yu Türk ordusu endişesi sardığına dair haberler yayınlanmıştı. Israel Hayom gazetesi, Türkiye'nin bundan sonra Gazze'de oynayacağı role dikkat çekmişti ve Netanyahu'nun, Türkiye'nin Gazze'deki varlığına karşı çıktığını ve bunun Tel Aviv için "kırmızı çizgi" olduğunun altını çizmişti.