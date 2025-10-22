Netanyahu’nun Türk askeri korkusu! İlk kez konuştu: Bu konuda güçlü görüşlerim var

"ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR GÖREV VAR"

Gazze'deki ateşkes sürecine değinen Vance, Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve Hamas'ın İsrail için yeniden tehdit oluşturmaması gibi hedeflerin önemine dikkat çekti. "Önümüzde çok zorlu bir görev var." diyen Vance, sürecin kolay olmayacağını ancak ateşkesin sürmesi konusunda umutlu olduğunu ifade etti.