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Olay görüntüler! Yolculuk sırasında...

Olay görüntüler! Yolculuk sırasında...

Uçak yolculukları en düzenli ve kurallı yolculuklar olarak bilinir. Adeta bu yolculuklarda neyi ne zaman yapacağınız her şeyiyle belirlenmiştir. Bu nedenle de ilginç manzaralarla karşılaşılması zordur. En azından öyle olduğunu düşünürüz! Fakat bu manzaralardan sonra fikriniz değişecek. Bu görüntülerden sonra sizler de 'Bu kadarı da olamaz!' diyeceksiniz. Uçak yolculuğu sırasında çekilen bu görüntüler hostesleri çıldırttı! Yolcuların umursamaz ve akıl almaz tavırları ile hareketleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle yaşananlar iyice ayyuka çıktı. Yolculuklar sırasında bazı insanların rahatsız edici tavırları diğer yolcuların tepkisini çektiği gibi kimilerini sosyal medyadan ifşa etmenin yolunu seçenler de var. İşte o manzaralar kimi internet mecralarında paylaşılıyor.