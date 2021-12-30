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Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 13:20

Omicron ile ilgili büyük keşif: Etkisiz hale getirecek antikor...

Güney Afrika'da ortaya çıktıktan sonra çok sayıda ülkde de görülen Omicron varyantı ile ilgili bilim insanlarından dikkat çeken bir buluş geldi. 'Pandeminin sonu geliyor' dedirten cinsten keşfee göre; varyantarı etkisiz hale getirecek antikor bulundu.

Omicron ile ilgili büyük keşif: Etkisiz hale getirecek antikor...

Bilim insanlarından Omicron varyantı ile ilgili önemli bir araştırma sonucu geldi. Yapılan araştırmada omicron ve diğer koronavirüs varyantlarını etkisiz hale getirebilecek bir antikor bulundu. İşte dikkat çeken detaylar...

Omicron ile ilgili büyük keşif: Etkisiz hale getirecek antikor...

HIZLI YAYILMASININ NEDENİ...

Uluslararası bir bilim insanı ekibi, Omicron ve diğer SARS-CoV-2 varyantlarını nötralize eden antikorlar belirledi. Bu antikorlar, virüsler mutasyona uğradıkça esasen değişmeden kalan virüs spike proteininin alanlarını hedefliyor. Omicron varyantı, hücrelere tutunmak ve hücreleri istila etmek için kullandığı spike proteininde 37 mutasyona sahip.Bu alışılmadık derecede yüksek sayıda mutasyon, varyantın neden bu kadar hızlı yayıldığını, aşılanmış insanları enfekte ettiğini ve daha önce enfekte olanları yeniden enfekte ettiğini açıklar nitelikte...

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Omicron ile ilgili büyük keşif: Etkisiz hale getirecek antikor...

TÜM VARYANTLARI ETKİSİ HALE GETİREBİLİR

Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından Doç. Dr. David Veesler, "Spike protein üzerindeki bu 'geniş ölçüde nötralize edici' antikorların hedeflerini belirleyerek, yalnızca omikron varyantına değil, gelecekte ortaya çıkabilecek diğer varyantlara karşı da etkili olacak aşılar ve antikor tedavileri tasarlamak mümkün olabilir" dedi.

Omicron ile ilgili büyük keşif: Etkisiz hale getirecek antikor...

DÖRT ANTİKOR SINIFI BELİRLENDİ

Çalışmada ekip, virüsün önceki versiyonlarına karşı üretilmiş daha geniş bir antikor panelini test etti ve Omicron'u nötralize etme yeteneklerini koruyan dört antikor sınıfı belirledi. Bu sınıfların her birinin üyeleri, yalnızca SARS-CoV-2 varyantlarında değil, aynı zamanda sarbecovirüsler adı verilen bir grup ilgili koronavirüste bulunan spike proteinin dört spesifik alanından birini hedefliyor...

Omicron ile ilgili büyük keşif: Etkisiz hale getirecek antikor...

Protein üzerindeki bu bölgeler, mutasyona uğrarlarsa proteinin kaybedeceği temel bir işlevi oynadıkları için kalıcı olabilir. Bu tür alanlara "korunmuş" denir. Veesler, antikorların, virüsün pek çok farklı varyantında korunan alanların tanınması yoluyla nötralize edilebildiğinin bulunmasının, bu bölgeleri hedef alan aşı ve antikor tedavileri tasarlamanın, mutasyon yoluyla ortaya çıkan geniş bir varyant yelpazesine karşı etkili olabileceğini öne sürüyor.

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