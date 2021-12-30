Omicron ile ilgili büyük keşif: Etkisiz hale getirecek antikor...

HIZLI YAYILMASININ NEDENİ...

Uluslararası bir bilim insanı ekibi, Omicron ve diğer SARS-CoV-2 varyantlarını nötralize eden antikorlar belirledi. Bu antikorlar, virüsler mutasyona uğradıkça esasen değişmeden kalan virüs spike proteininin alanlarını hedefliyor. Omicron varyantı, hücrelere tutunmak ve hücreleri istila etmek için kullandığı spike proteininde 37 mutasyona sahip.Bu alışılmadık derecede yüksek sayıda mutasyon, varyantın neden bu kadar hızlı yayıldığını, aşılanmış insanları enfekte ettiğini ve daha önce enfekte olanları yeniden enfekte ettiğini açıklar nitelikte...