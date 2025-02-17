Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Paris’teki gayri resmi güvenlik zirvesinin perde arkası: Trump Putin görüşmesi öncesi Avrupa panikte!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:33

Paris’teki gayri resmi güvenlik zirvesinin perde arkası: Trump Putin görüşmesi öncesi Avrupa panikte!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Ukrayna savaşını bitirmek için Moskova ile normalleşme adımları atması Avrupa'yı tedirgin etti. Cumhuriyetçi lider, barış müzakerelerine Avrupalı liderleri dahil etmedi ve meseleyi ABD Rusya arasında çözme yollarına girişti. Mevcut gelişmelerden dışlanmak istemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölge ülkelerini davet ederek bugün Paris'te gayri resmi acil bir güvenlik zirvesi toplama kararı aldı. Batı basını toplantının detaylarını ortaya çıkarmaya başladı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Paris’teki gayri resmi güvenlik zirvesinin perde arkası: Trump Putin görüşmesi öncesi Avrupa panikte!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Avrupa güvenlik zirvesi bugün Paris'te düzenlenecek. Gayri resmi zirveye Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve Danimarka'dan liderler davet edildi.

Paris’teki gayri resmi güvenlik zirvesinin perde arkası: Trump Putin görüşmesi öncesi Avrupa panikte!

TRUMP'IN HAMLELERİ AVRUPA'YI HAREKETE GEÇİRDİ

ABD ve Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik barış planı görüşmelerine Avrupa'yı dahil etmemesi Avrupa'da kriz oluşturdu. Son gelişmelerden sonra Avrupalı liderler acil bir güvenlik zirvesi toplama kararı aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Paris’teki gayri resmi güvenlik zirvesinin perde arkası: Trump Putin görüşmesi öncesi Avrupa panikte!

"KOVİD SALGINI DÖNEMİNDEN BERİ…"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pazartesi günü Avrupa'nın önde gelen ülkelerini Avrupa güvenliğini görüşmek üzere bir araya getirecek." dedi.

Paris’teki gayri resmi güvenlik zirvesinin perde arkası: Trump Putin görüşmesi öncesi Avrupa panikte!

Avrupa genelinde diplomatik temasların arttığına işaret eden Barrot, "Avrupa'da Kovid (salgını) döneminden beri belki de hiç hissetmediğimiz bir birlik rüzgarı esiyor." ifadesini kullandı.

Paris’teki gayri resmi güvenlik zirvesinin perde arkası: Trump Putin görüşmesi öncesi Avrupa panikte!

"AVRUPA OLMADAN BARIŞ YAPILAMAZ"

Barrot, Ukrayna'da savaşın sonlanması konusunda ise "sadece Ukraynalıların" bunun kararını verebileceğini ve bu karar alınana kadar Avrupalı devletlerin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.

SON DAKİKA