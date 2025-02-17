Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
10:33
Paris’teki gayri resmi güvenlik zirvesinin perde arkası: Trump Putin görüşmesi öncesi Avrupa panikte!
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Ukrayna savaşını bitirmek için Moskova ile normalleşme adımları atması Avrupa'yı tedirgin etti. Cumhuriyetçi lider, barış müzakerelerine Avrupalı liderleri dahil etmedi ve meseleyi ABD Rusya arasında çözme yollarına girişti. Mevcut gelişmelerden dışlanmak istemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölge ülkelerini davet ederek bugün Paris'te gayri resmi acil bir güvenlik zirvesi toplama kararı aldı. Batı basını toplantının detaylarını ortaya çıkarmaya başladı.