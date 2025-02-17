Paris’teki gayri resmi güvenlik zirvesinin perde arkası: Trump Putin görüşmesi öncesi Avrupa panikte!

"AVRUPA OLMADAN BARIŞ YAPILAMAZ"

Barrot, Ukrayna'da savaşın sonlanması konusunda ise "sadece Ukraynalıların" bunun kararını verebileceğini ve bu karar alınana kadar Avrupalı devletlerin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.