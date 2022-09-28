Pelosi’den sonra bu kez de Kamala Harris! ABD’den peş peşe gerilimi tırmandıracak hamleler

Güney Kore ve ABD, 5 yıl sonra ilk kez bir Amerikan uçak gemisinin katıldığı ortak deniz tatbikatına başladı. Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze denemesinin ardından gerçekleştirilen tatbikatta beş yıl sonra ilk kez bir Amerikan uçak gemisi de kullanıldı.



