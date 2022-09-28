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Haberler Galeri Pelosi'den sonra bu kez de Kamala Harris! ABD'den peş peşe gerilimi tırmandıracak hamleler
Giriş Tarihi: 28.09.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 12:46

Pelosi'den sonra bu kez de Kamala Harris! ABD'den peş peşe gerilimi tırmandıracak hamleler

Çin Tayvan gerilimi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adaya gitmesi ile tırmanmıştı. ABD'den bir bölgede daha gerilimi tırmandıracak hamleler peş peşe geldi. Geçtiğimiz hafta nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS Ronald Reagan'ı tatbikat gerekçesi ile Güney Kore'ye gönderen ABD'den bu kez de karışıklığa neden olacak bir ziyaret gerçekleştirilecek...

Pelosi’den sonra bu kez de Kamala Harris! ABD’den peş peşe gerilimi tırmandıracak hamleler

Güney Kore ve ABD, 5 yıl sonra ilk kez bir Amerikan uçak gemisinin katıldığı ortak deniz tatbikatına başladı. Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze denemesinin ardından gerçekleştirilen tatbikatta beş yıl sonra ilk kez bir Amerikan uçak gemisi de kullanıldı.


Pelosi’den sonra bu kez de Kamala Harris! ABD’den peş peşe gerilimi tırmandıracak hamleler

Nükleer enerji ile çalışan ABD uçak gemisi USS Ronald Reagan'ın yer aldığı tatbikatın "Güney Kore-ABD ittifakının güçlü iradesini göstermeyi ve birleşik operasyonlar için askeri yetenekleri geliştirmeyi" hedeflediği açıklanırken, tatbikatta 7 bin 600 tonluk Güney Kore savaş gemisi Seoae Ryu Sung-ryong ve 4 bin 400 tonluk Munmu the Great muhribi dahil 20'den fazla geminin kullanılacağı öğrenildi.

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Pelosi’den sonra bu kez de Kamala Harris! ABD’den peş peşe gerilimi tırmandıracak hamleler

Öte yandan, Kuzey Kore'nin denizaltından balistik füze fırlatma ihtimali karşısında nükleer güçle çalışan USS Annapolis denizaltısının da bölgede konuşlanacağı bildirildi. Gemi ve denizaltı karşıtı harp operasyonları, taktik manevralar ve diğer deniz muharebe operasyonlarına yönelik çeşitli senaryoların yer alacağı 4 günlük tatbikatta savaş jetleri ve askeri helikopterlerin de kullanılacağı belirtildi.

Pelosi’den sonra bu kez de Kamala Harris! ABD’den peş peşe gerilimi tırmandıracak hamleler

BEŞ YIL SONRA İLK

En son 2017 yılında Kuzey Kore tehdidi karşısında Seul ile ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmek üzere bölgeye uçak gemisi gönderen ABD'nin USS Ronald Reagan adlı uçak gemisi, geçtiğimiz hafta Güney Kore'ye ulaşmıştı. Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği kısa menzilli balistik füze denemesi ise, Seul ve Washington'a mesaj olarak yorumlanmıştı. Güney Kore hükümeti, ayrıca Pyongyang'ın denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlandığına dair işaretler tespit edildiğini açıklamıştı.

Pelosi’den sonra bu kez de Kamala Harris! ABD’den peş peşe gerilimi tırmandıracak hamleler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Ağustos ayında gerçekleştirdiği Güney Kore ziyareti sonrası ABD başkan yardımcısı Kamala Harris bölgeye gitti.

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