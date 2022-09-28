Giriş Tarihi: 28.09.2022 12:43
Güncelleme Tarihi: 28.09.2022
12:46
Pelosi'den sonra bu kez de Kamala Harris! ABD'den peş peşe gerilimi tırmandıracak hamleler
Çin Tayvan gerilimi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adaya gitmesi ile tırmanmıştı. ABD'den bir bölgede daha gerilimi tırmandıracak hamleler peş peşe geldi. Geçtiğimiz hafta nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS Ronald Reagan'ı tatbikat gerekçesi ile Güney Kore'ye gönderen ABD'den bu kez de karışıklığa neden olacak bir ziyaret gerçekleştirilecek...