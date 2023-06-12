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Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 12:03

PKK terörüne destek veren İsveç’ten sinsi plan! Türkiye’de aile yapısını böyle hedef alıyorlar…

Küresel sermaye desteğiyle aralıksız propaganda çalışmaları yürüten LGBT lobisinin faaliyetleri hız kesmiyor. Propaganda yapmak için her yolu deneyen, sosyal medyanın her alanını saran, dijital platform içeriklerini kontrol eden LGBT lobisinin Türkiye'deki eli de giderek güçleniyor. LGBT lobisinin finansörleri teker teker ortaya çıkarken İsveç'in LGBT propagandasındaki payının büyüklüğü dudak uçuklattı. Geçmiş yıllarda terör örgütü PKK'ya da açtığı dernekler üzerinden para aktarılmasına ön ayak olan İsveç'in Türkiye'de toplum mühendisliği yaptığı ortaya çıktı.

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PKK terörüne destek veren İsveç’ten sinsi plan! Türkiye’de aile yapısını böyle hedef alıyorlar…

LGBT lobisi, küresel sermayeyi de arkasına alarak propaganda faaliyetlerini giderek artırıyor. Dijital platformları ve sosyal medyayı gerçek bir propaganda aracı olarak kullanan LGBT lobisi, Türkiye'de de fonlanıyor. ABD'den Kanada'ya ve Avrupa Birliği'ne kadar sayısız ülkede, LGBT'li kuruluşların çocuklar ve gençler üzerindeki propaganda faaliyetleri büyük tepki çekiyor.

PKK terörüne destek veren İsveç’ten sinsi plan! Türkiye’de aile yapısını böyle hedef alıyorlar…

TERÖRE DESTEĞİN ARDINDAN HEDEFTE LGBT LOBİSİ VAR

LGBT lobisinin Türkiye'de toplum mühendisliğine girişmesiyle birlikte propaganda çabaları teker teker afişe edilirken, finansör ülkelerden biri daha gündeme geldi: İsveç.

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PKK terörüne destek veren İsveç’ten sinsi plan! Türkiye’de aile yapısını böyle hedef alıyorlar…

Geçtiğimiz yıllar içinde terör örgütü PKK'nın en büyük finansörlerinden biri olan, açtığı dernekler üzerinden bağış adı altında PKK terör örgütüne kaynak akıtan, teröre verdiği destek nedeniyle NATO üyeliği için Türkiye'den veto yiyen İsveç'in Türkiye'deki LGBT lobisinin büyük destekçilerinden olduğu ortaya çıktı.

PKK terörüne destek veren İsveç’ten sinsi plan! Türkiye’de aile yapısını böyle hedef alıyorlar…

LGBT DERNEKLERİNE MİLYONLAR AKTARILDI

Çocuklar ve gençler üzerinde yozlaşma yaratan derneklere para akıtan İsveç'in, terör faaliyetlerinden sonra LGBT lobisi aracılığıyla da Türkiye'de toplum mühendisliği yapmaya çalıştığı anlaşıldı. İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu (SIDA)'nın, yıllardır fonladığı Kaos GL gibi LGBT'li kuruluşlara aktardığı miktarlar dudak uçuklattı.

PKK terörüne destek veren İsveç’ten sinsi plan! Türkiye’de aile yapısını böyle hedef alıyorlar…

Toplumdaki LGBT faaliyetlerini normalleştirmeye çalışan propaganda sitesi Kaos GL'nin ana sponsoru olan SIDA'nın Türkiye'deki diğer LGBT derneklerine de aralıksız destek olduğu ortaya çıktı. Ana sayfasında "kaosGL.org sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir." ifadesinin yer aldığı Kaos GL başta olmak üzere SIDA, 2020'de Türkiye'de LGBT derneklerine en çok bağış yapan kurumların başında geldi.

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