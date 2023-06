Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 12:03

PKK terörüne destek veren İsveç’ten sinsi plan! Türkiye’de aile yapısını böyle hedef alıyorlar…

Küresel sermaye desteğiyle aralıksız propaganda çalışmaları yürüten LGBT lobisinin faaliyetleri hız kesmiyor. Propaganda yapmak için her yolu deneyen, sosyal medyanın her alanını saran, dijital platform içeriklerini kontrol eden LGBT lobisinin Türkiye'deki eli de giderek güçleniyor. LGBT lobisinin finansörleri teker teker ortaya çıkarken İsveç'in LGBT propagandasındaki payının büyüklüğü dudak uçuklattı. Geçmiş yıllarda terör örgütü PKK'ya da açtığı dernekler üzerinden para aktarılmasına ön ayak olan İsveç'in Türkiye'de toplum mühendisliği yaptığı ortaya çıktı.