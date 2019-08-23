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Restoranda elini yıkadıktan sonra hayatı karardı! Yüzündeki derin çukurlar ve ağrı...

'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers'ın başına gelenler kan dondurdu. Tatilde gittiği restoranın tuvaletinde elini yıkadıktan sonra genç kadının hayatı karardı.Yüzündeki kızarıklık ve ağrı şikayetiyle doktora giden kadının insan ve hayvan bağırsağında doğal olarak bulunan Klebsiella Oxytoca isimli bakteri kaptı. İşte talihsiz kadının başına gelenler…

Giriş Tarihi: 23.08.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 12:01
Restoranda elini yıkadıktan sonra hayatı karardı! Yüzündeki derin çukurlar ve ağrı...

Göğüs bölgesinde oluşmaya başlayan kızarıklıklar sebebiyle 2017 yılında doktorun yolunu tutan Rachel Star Withers'ın acıları katlanılamaz düzeye geldi. Doktorlar Rachel Star Withers'a ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Kızarıklıklar Rachel'in yüzüne sıçradı ve talihsiz kadının yanakları çökmeye başladı.

Restoranda elini yıkadıktan sonra hayatı karardı! Yüzündeki derin çukurlar ve ağrı...

Doktorlar Rachel'ın kistik akne sorunu olduğu teşhisinde bulundu. Uzun süre kistik akne tedavisi gören Rachel'ın durumu bir türlü düzelmedi. 2018 yılında Rachel'ın vücudundaki kızarıklıklar kanamaya başladı ve 33 yaşındaki kadının yüzünde deformasyonlar meydana geldi.

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Restoranda elini yıkadıktan sonra hayatı karardı! Yüzündeki derin çukurlar ve ağrı...

Ekim 2018'de Rachel, 8 gün süre boyunca gözetim altında hastanede tutuldu. Rachel'ın Asya seyahati sırasında Klebsiella Oxytoca bakterisi kaptığı anlaşıldı.

Restoranda elini yıkadıktan sonra hayatı karardı! Yüzündeki derin çukurlar ve ağrı...

Düzenli olarak tedavi gerektiren Klebsiella Oxytoca bakterisi ilaçlara karşı dirençli olması ile biliniyor.

Restoranda elini yıkadıktan sonra hayatı karardı! Yüzündeki derin çukurlar ve ağrı...

İnsan ve hayvan bağırsağında doğal olarak bulunan Klebsiella Oxytoca bakterisi Rachel'ın yüzünü yemeye başlamıştı.

Restoranda elini yıkadıktan sonra hayatı karardı! Yüzündeki derin çukurlar ve ağrı...

Kanada'nın Yeni İskoçya eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Lindsey Hubley, Mart 2017'de bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Myles adını verdiği çocuğunu doğuran Lindsey Hubley, doğumdan dört gün sonra halsiz hissetmeye başladı.

Restoranda elini yıkadıktan sonra hayatı karardı! Yüzündeki derin çukurlar ve ağrı...

Yorgun olduğu için bitkin düştüğünü düşünen Lindsey Hubley'in bedeni bir süre sonra sebepsiz şekilde titremeye başladı ve karın ağrısı şikayetleri baş gösterdi.

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