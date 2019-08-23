Restoranda elini yıkadıktan sonra hayatı karardı! Yüzündeki derin çukurlar ve ağrı...

ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers'ın başına gelenler kan dondurdu. Tatilde gittiği restoranın tuvaletinde elini yıkadıktan sonra genç kadının hayatı karardı.Yüzündeki kızarıklık ve ağrı şikayetiyle doktora giden kadının insan ve hayvan bağırsağında doğal olarak bulunan Klebsiella Oxytoca isimli bakteri kaptı. İşte talihsiz kadının başına gelenler…