Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu

İLK ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPMIŞ OLDU

Böylece Putin seçimlerden sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmış oldu. Ankara'da ne gözledik. İnanılmaz görkemde bir karşılama seremonisi. Türkiye Cumhurbaşkanı orkestrası iki ülke marşlarını çaldı. Seremonide Türk heyetindeki yetkililer adeta yarışırcasına kendi milli maşlarını ezbere söylerken, bizim bakanlar Rus marşını dinlemekle yetinde. Sadece bir bakan dudaklarını oynatarak söylermiş gibi poza girdi. Tabi Türk şeref kıtasının kıyafetleri de çok ilginçti. BM barış gücü askerleri bu üniformaları herhalde kıskanıyordur" ifadelerini kullandı.