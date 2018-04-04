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Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez dostumuz oldu

Giriş Tarihi: 04.04.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 14:12
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Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez dostumuz oldu
Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu

Rus basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretine geniş yer ayırdı. Rusya Devlet Televizyonu Rusya 1 TV, ziyareti "tarihi" diye nitelerken bunun iki ülkenin en büyük yakınlaşması olduğunu belirtti.

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Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez dostumuz oldu
Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu

Pervıy Kanal (Kanal Bir) sunucusu Kirill Keimyonov, Rusya ile 'nin yüzyıllardır "Batı istediği için" düşman olduğunu söyleyerek, "Ama şimdi, tarihte ilk defa Türkiye bizim dostumuz ve bölgede anahtar partnerimiz" ifadesini kullandı.

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Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez dostumuz oldu
Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu

Keimyonov'un yorumu şöyle: "Önce İngiltere, sonra Almanya ve ardından da NATO patronu ABD iki ülkenin düşman olmasını istedi. Ama şimdi, tarihte ilk defa bizim dostumuz ve bölgede anahtar partnerimiz."

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Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez dostumuz oldu
Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu

Akkuyu nükleer santrali temelinin atılmış olmasının şüphesiz ikili ilişkilerde büyük bir adım olduğunu yazan Kommersant gazetesi "'den zincirleme reaksiyon bekleniyor" başlığı ile çıktı.

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Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez dostumuz oldu
Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu

Gazetemin Kremlin muhabiri Andrey Kolesnikov, Putin'in şimdiye kadar hiçbir zaman olmadığı gibi görkemli biçimde Erdoğan tarafından karşılandığını yazarak "Putin Salı sabahı Rusya Merkez Seçim Komisyonuna uğrayarak seçilmiş Başkan kimliğini komisyon Başkanı Ella Panfilova'dan alır almaz 'nin yolunu tuttu"

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Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez dostumuz oldu
Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu

İLK ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPMIŞ OLDU

Böylece Putin seçimlerden sonra ilk resmi ziyaretini 'ye yapmış oldu. Ankara'da ne gözledik. İnanılmaz görkemde bir karşılama seremonisi. Türkiye Cumhurbaşkanı orkestrası iki ülke marşlarını çaldı. Seremonide Türk heyetindeki yetkililer adeta yarışırcasına kendi milli maşlarını ezbere söylerken, bizim bakanlar Rus marşını dinlemekle yetinde. Sadece bir bakan dudaklarını oynatarak söylermiş gibi poza girdi. Tabi Türk şeref kıtasının kıyafetleri de çok ilginçti. BM barış gücü askerleri bu üniformaları herhalde kıskanıyordur" ifadelerini kullandı.

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Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez dostumuz oldu
Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu

Ardından Rusya ve 'yi ilgilendiren gündeme odaklanan Kolesnikov, "Türk akımı doğalgaz boru hattı süratli bir şekilde inşa edilebiliyor. Akkuyu nükleer santrali temeli atıldıktan sonra 5 yıl gibi kısa sürede elektrik vermeye başlayacağı söyleniyor. Rusya Türkiye'ye zamanından önce S-400 füzeleri teslim edebileceğini ilan ediyor.

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