Servetine servet kattı! Dünyanın en zenginlerini geride bıraktı! Milyarderler listesinde 3. sırada...

Dünyanın en zenginleri listesinde büyük değişiklik... Milyarderlerin servetleri erirken o isim dünyanın gündemine oturdu. Bloomberg'in haberine göre, Hint milyarder Adani, 137,4 milyar dolarlık serveti ile 'En zenginler listesi'nde üçüncü sıraya çıktı. Adani, Microsoft'un patronu Bill Gates ve borsa yatırımcısı Warren Buffet gibi ünlü isimleri geride bıraktı. Üstelik ilk kez bir Asyalı, milyarderler endeksinde ilk sıralara çıkmış oldu. 2020'de serveti 5.8 milyar Dolar olan Adani, varlıklarını 2 Şubat 2021'de 35.9 milyar dolara, 7 Şubat 2022'de ise 88.5 milyar dolara yükseltti. FİDYE İÇİN KAÇIRILMIŞTI Amerikan basını, Adani'nin, servetinin tarım ticareti, kömür ve limanlar üzerine kurduğunu yazdı. Hintli milyarder, 1997 yılında fidye için kaçırılmıştı. Ayrıca Adani, 2008'de Mumbai'deki Tac Mahal Sarayı Oteli'nde 166 kişinin öldüğü terör saldırısında içeride rehin alınan isimlerden biriydi. DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ 1- Elon Musk — 251 milyar dolar 2- Jeff Bezos — 153 milyar dolar 3- Gautam Adani — 137 milyar dolar 4- Bernard Arnault — 136 milyar dolar 5- Bill Gates — 117 milyar dolar 6- Warren Buffett — 100 milyar dolar 7- Larry Page — 93.3 milyar dolar 8- Sergey Brin — 95.8 milyar dolar 9- Steve Ballmer — 93.7 milyar dolar 10- Larry Ellison — 93.3 milyar dolar