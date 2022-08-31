Servetine servet kattı! Dünyanın en zenginlerini geride bıraktı! Milyarderler listesinde 3. sırada...

Bloomberg'in haberine göre, Hint milyarder Adani, 137,4 milyar dolarlık serveti ile "En zenginler listesi"nde üçüncü sıraya çıktı. Adani, Microsoft'un patronu Bill Gates ve borsa yatırımcısı Warren Buffet gibi ünlü isimleri geride bıraktı. Üstelik ilk kez bir Asyalı, milyarderler endeksinde ilk sıralara çıkmış oldu.