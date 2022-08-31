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Haberler Galeri Servetine servet kattı! Dünyanın en zenginlerini geride bıraktı! Milyarderler listesinde 3. sırada...
Giriş Tarihi: 31.08.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 10:39

Servetine servet kattı! Dünyanın en zenginlerini geride bıraktı! Milyarderler listesinde 3. sırada...

Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates,Warren Buffet... Ünlü milyarderlerin servetleri erirken o isim servetine servet kattı. 2 yılda dünyanın en zenginleri listesinde ilk üçe girdi. Hint milyarder Guatam Adani, böylece bir ilki başardı...

Servetine servet kattı! Dünyanın en zenginlerini geride bıraktı! Milyarderler listesinde 3. sırada...

Dünyanın en zenginleri listesinde büyük değişiklik... Milyarderlerin servetleri erirken o isim dünyanın gündemine oturdu.

Servetine servet kattı! Dünyanın en zenginlerini geride bıraktı! Milyarderler listesinde 3. sırada...

Bloomberg'in haberine göre, Hint milyarder Adani, 137,4 milyar dolarlık serveti ile "En zenginler listesi"nde üçüncü sıraya çıktı. Adani, Microsoft'un patronu Bill Gates ve borsa yatırımcısı Warren Buffet gibi ünlü isimleri geride bıraktı. Üstelik ilk kez bir Asyalı, milyarderler endeksinde ilk sıralara çıkmış oldu.

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Servetine servet kattı! Dünyanın en zenginlerini geride bıraktı! Milyarderler listesinde 3. sırada...

2020'de serveti 5.8 milyar Dolar olan Adani, varlıklarını 2 Şubat 2021'de 35.9 milyar dolara, 7 Şubat 2022'de ise 88.5 milyar dolara yükseltti.

Servetine servet kattı! Dünyanın en zenginlerini geride bıraktı! Milyarderler listesinde 3. sırada...

FİDYE İÇİN KAÇIRILMIŞTI

Amerikan basını, Adani'nin, servetinin tarım ticareti, kömür ve limanlar üzerine kurduğunu yazdı. Hintli milyarder, 1997 yılında fidye için kaçırılmıştı. Ayrıca Adani, 2008'de Mumbai'deki Tac Mahal Sarayı Oteli'nde 166 kişinin öldüğü terör saldırısında içeride rehin alınan isimlerden biriydi.

Servetine servet kattı! Dünyanın en zenginlerini geride bıraktı! Milyarderler listesinde 3. sırada...

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ

1- Elon Musk — 251 milyar dolar

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