Şeyh Maksud terör örgütü YPG’den tamamen temizlendi! Halep’te yaşayan Kürtler ne düşünüyor?

"BİZ SIRTIMIZI SİZE TÜRKİYE'YE YASLADIK"

YPG baskısı altında yıllardır evlerinden dahi çıkamadıklarını belirten yaşlı bir mahalle sakini, kameralara yaptığı açıklamada, "Sizleri gördük daha mutlu olduk çok şükür. Buralar temizlendi mutluyuz. Bizi hapsetmişlerdi, kıpırdayamıyorduk, dışarı çıkamıyorduk. Allah'a çok şükür artık dışarı çıkabiliyoruz. Bizi bir o durduruyordu, bir başkası... Çok şükür bugünleri gördük. Biz sırtımızı size Türkiye'ye yasladık, biz biriz, bir milletiz, hepimiz biriz" ifadelerini kullandı.