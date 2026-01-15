Haberler
Şeyh Maksud terör örgütü YPG'den tamamen temizlendi! Halep'te yaşayan Kürtler ne düşünüyor?
Giriş Tarihi: 15.01.2026 14:38
Suriye Ordusu'nun Halep'te kontrolü sağlamasıyla birlikte terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Şeyh Maksud Mahallesi de teröristlerden tamamen temizlendi. Batılı odakların sosyal medya üzerinden yaydığı "halka katliam yapılıyor" dezenformasyonunu bölge halkı yalanladı. Bölgedeki Kürt kökenli siviller, terör örgütünün kendilerini yıllarca canlı kalkan olarak kullandığını, yakıt tankerlerini bile patlatarak halkı soğuğa mahkum ettiğini gözyaşları içinde anlattı.